Desfilan empresas de Guanajuato en el Fashion Week

León, Guanajuato. Marcas guanajuatenses se hacen presentes en el Fashion Week en Nueva York.

En ONxSET, espacio donde estuvo presente se contó con la participación de 13 marcas mexicanas, de las cuales más de la mitad son originarias del territorio guanajuatense.

La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) que preside Luis Ernesto Rojas Ávila participó y apoyó a marcas guanajuatenses que estuvieron en la segunda edición, de la plataforma de moda ONxSET que se llevó a cabo en Nueva York el pasado viernes 10 de septiembre.

Esta plataforma es una iniciativa creada por la empresaria y fashionista Dennise Carranza, quien busca impulsar el talento de diseñadores y marcas mexicanas y latinas en una de las capitales de la moda.

Luego de haberse fundado en 2019, ONxSET se realizó en la ciudad de Nueva York este 2021 en el marco del calendario oficial de la “Semana de la Moda”, con participantes creativos como Atrio Leather, una empresa de León, Guanajuato.

Nos sumamos al Fashion Week, por medio de otra marca de aquí de León, que se llama María Donatello, que nos comentó sobre el evento y nos invitó Denisse Carranza”, contó Paulina Pereda, cofundadora de ATRIO Leather, en información compartida por la Cofoce.

Explicó que ONxSET fue ideado por Denisse Carranza que también tiene su marca Xantería Cosmetica y ella hizo la plataforma donde diferentes marcas mexicanas fueron a presentarse.

COFOCE nos apoyó con asesorías en exportaciones, más porque al ser piezas de piel necesitábamos saber los requisitos y, bueno, sin querer cumplíamos con ese requisito; ser piel de calidad de exportación, que no cualquier tipo de piel la podemos exportar. También ahorita estamos en proceso para otro viaje”, comentó Pereda.

La invitación para la empresa leonesa de ir a Nueva York fue hecha desde el año 2019, para la edición de Fashion Week en 2020; el 2020 fue el año en el que se desató la pandemia mundial y muchos eventos de este tipo se vieron afectados por las medidas de seguridad sanitarias.

Este año, tomó a las empresarias preparadas de antemano para el viaje, dando el tiempo necesario para preparar su colección a la cual llamaron: “Feelings”.

La colección parte de la pregunta: How do you feel today? Con ello buscan tratar de llegar a los consumidores a través de los sentimientos, que fue algo muy interesante para la marca, como comenta una de sus fundadoras.

