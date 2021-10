No te deshagas de tus discos de vinil, revive su uso

León, Guanajuato. Dentro de la oficina de Joyful Noise Recordings en Indianápolis, un sello especializado que atiende a los fanáticos del rock underground amantes del vinilo, hay un rincón que los empleados llaman la "cueva del torno".

Allí se encuentra un torno para discos Presto 6N, una máquina de los años 40 del tamaño de un microondas que hace discos cortando una ranura en una bandeja de vinilo en blanco. A diferencia de la mayoría de los registros estándar, que se prensan por cientos o miles, cada disco cortado en torno debe crearse individualmente.

"Es increíblemente laborioso", dijo Karl Hofstetter, fundador de la etiqueta. "Si una canción tiene tres minutos de duración, se necesitan tres minutos para componer cada una".

Esta tecnología antigua, desgastada y dañada, el torno parece sacado de un submarino de la Segunda Guerra Mundial, es una parte clave de la estrategia de Joyful Noise para sobrevivir al auge de la popularidad del vinilo que la etiqueta ha ayudado a impulsar. Dados por muertos con la llegada de los CD en la década de 1980, los discos de vinilo son ahora el formato físico más popular y de mayor recaudación de ingresos de la industria de la música, y los fanáticos lo eligen por su coleccionabilidad, calidad de sonido o simplemente la experiencia táctil de la música en una era de efímera digital. Después de crecer de manera constante durante más de una década, las ventas de LP se dispararon durante la pandemia.

En los primeros seis meses de este año, se vendieron 17 millones de discos de vinilo en los Estados Unidos, generando $467 millones en ingresos minoristas, casi el doble de la cantidad del mismo período en 2020, según la Recording Industry Association of America.

También se vendieron dieciséis millones de CD en la primera mitad de 2021, por un valor de sólo 205 millones de dólares. Las grabaciones físicas ahora son solo una parte del negocio de la música en general (el streaming representa el 84% de los ingresos nacionales), pero pueden ser un fuerte indicador de la lealtad de los fanáticos, y estrellas como Taylor Swift y Olivia Rodrigo hacen del vinilo una parte importante de su marketing.

Superan capacidad

Sin embargo, hay señales preocupantes de que la bonanza del vinilo ha superado la capacidad industrial necesaria para sostenerla. Los atascos en la producción y la dependencia de máquinas de prensado de décadas de antigüedad han provocado lo que los ejecutivos dicen que son retrasos sin precedentes. Hace un par de años, se podía cambiar un nuevo récord en unos meses; ahora puede llevar hasta un año, causando estragos en los planes de lanzamiento de los artistas.

Kevin Morby, un cantautor de Kansas City, Kansas, dijo que su último LP, "A Night at the Little Los Angeles", apenas llegó a tiempo para venderse en su gira de otoño. Y es uno de los afortunados. Artistas desde los Beach Boys hasta Tyler, The Creator han visto su vinilo retenido recientemente.

Para Joyful Noise, el crujido del vinilo también ha presentado un problema desconcertante. Hasta 500 clientes VIP pagan a la marca $200 al año por ediciones especiales de cada LP que fabrica. Pero los retrasos en la producción significan que la etiqueta no puede predecir qué títulos estarán listos durante 2022.

Ni siquiera las estrellas más grandes son inmunes. En una entrevista de este mes con BBC Radio, Adele, cuyo álbum "30" se estrena el 19 de noviembre, y seguramente será un éxito de taquilla en LP, dijo que su fecha de lanzamiento se había fijado hace seis meses para que el vinilo y los CD se hicieran a tiempo.

Los expertos en música y fabricación citan una variedad de factores detrás del problema. La pandemia cerró muchas plantas durante un tiempo y los problemas en la cadena de suministro global han ralentizado el movimiento de todo, desde cartón y cloruro de polivinilo, el "vinilo" con el que están hechos los discos (y las tuberías de plomería), hasta los álbumes terminados. A principios de 2020, un incendio destruyó una de las dos únicas plantas en el mundo que fabricaban discos de laca, una parte esencial del proceso de creación de discos.

