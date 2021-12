León, Guanajuato.- Ante el alza en la mayor parte de sus insumos, los panaderos en Guanajuato tendrán que aumentar el precio del producto, de lo contrario tendrían que reducir su personal.

Este sector en Guanajuato genera 60 mil empleos y registra 7 mil 500 unidades económicas; de acuerdo con datos de la Cámara de la Industria Panificadora delegación Guanajuato (Canainpa), que preside Óscar Arias Márquéz, el ajuste llega en la mejor temporada del año, y a unas semanas de que nuevamente la inflación a comienzo de 2022 pudiera provocar una mayor alza en los ingredientes básicos para la elaboración del pan.

Por más que se busca la resistencia para no afectar en las ventas, no hay de otra más que subir un poco el precio, aunque aún así, no alcanzan a cubrirse del todo los incrementos, para eso tendríamos que subir hasta 3 pesos más, y los clientes en este momento no están para pagar de más”, dijo Arias Márquéz