León, Guanajuato.- Con el estreno de la película ‘Spiderman, no way home’, no solo los cines se beneficiaron, también las tiendas de disfraces y las de autoservicio y departamentales que pusieron a la venta el vestuario del superhéroe en precios de 300 a 966 pesos.

En León Liverpool, H&M, Soriana, WalMart y Coppel ofrecen el producto para venta en físico y también en línea.

Además de los disfraces hay máscaras, relojes, juguetes y hasta pijamas del Hombre Araña.

En cuanto a las características, están desde los hechos con telas ‘normales’ o vinil hasta los que usan telas deportivas que se adhieren al cuerpo, estas opciones que ofrece en Disfraza2 y cuestan de 450 a mil 500 pesos, platicó Fernanda Bosques.

Nosotros comenzamos a prepararnos con la fabricación desde junio, cada disfraz nos lleva realizarlo un par de semanas, y el que más tiene éxito son las tallas para niño, de hecho de la 2 a la 6 la tenemos agotada por ahora”.

Las ventas repuntaron en las tiendas de disfraces.

Mencionó que por fortuna aunque la pandemia sigue las ventas mejoraron en comparación con el año pasado, cuando todas las festividades que favorecen uso de disfraces pasaron en blanco.

“Desde los disfraces de primavera ya hubo mejoría este año. Nuestro mejor mes es noviembre, luego le sigue septiembre, y Navidad, que junto con el Día del Niño y la primavera son los momentos del año donde más compras de disfraces hay”.

Aunque no todos aprovechan el furor que causa, porque en ocasiones puede ser un riesgo para los negocios, comentó Luis Alfonso, propietario de una de las tiendas de disfraces en León.

Nosotros preferimos no fabricarlo, ni tampoco venderlo, porque luego las empresas que son dueñas de las licencias pueden multarnos o hasta cerrar el negocio, preferimos no arriesgarnos”.

