Qué exigir a las aerolíneas si retrasan su vuelo

León, Guanajuato. Si estás esperando subirte al avión, pero se retrasa o cancela tu vuelo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afirmó que se puede solicitar una compensación como alimentos, bebidas y descuentos.

La compensación dependerá de qué tan largo haya sido el retraso del vuelo y si es o no atribuible a la línea aérea.

En los casos de retrasos o demoras superiores a una hora, pero menores a cuatro horas, atribuible a la aerolínea, se te debe compensar con descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

Cuando el retraso del vuelo es mayor a dos horas pero menor a cuatro horas, la Profeco asegura que el descuento debe de ser mayor a 7.5% del precio del boleto.

En caso de que la demora sea mayor a cuatro horas o que se cancele el vuelo las aerolíneas tienen que ofrecerte tres opciones:

1. Reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje. Adicionalmente deben darte una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

2. Transporte sustituto en el siguiente vuelo disponible, así como alimentos y, de ser necesario, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

3. Transporte aéreo para una fecha posterior al mismo destino y darte una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto.

El pago de compensaciones o indemnizaciones debe cubrirse en un periodo máximo de 10 días naturales.

