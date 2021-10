Cifras de robos bajan, sin embargo la realidad es diferente en Guanajuato

León, Guanajuato El reporte del Secretariado del Ejecutivo del Gobierno federal registró una disminución de mil 634 denuncias en el robo a negocios en Guanajuato.

Pese a esto, compañías de seguridad ubicadas en Guanajuato coincidieron en que este año tuvieron un aumento de servicios.

En los primeros ocho meses del año se registraron 2 mil 805 denuncias por robo a negocios. Esta cifra representó una disminución de en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se documentaron 4 mil 439 incidencias.

La compañía PPS TECH Seguridad tuvo un crecimiento del 30% en sus servicios, la empresa que dirige Tomás Padilla Moreno pasó de atender 50 a 65 servicios en este año, la compañía se enfoca en la vigilancia de manera remota.

Padilla Moreno precisó que con la crisis económica, el sector empresarial busca una protección en una gama económicamente más baja.

El empresario recomendó a los empresarios que al menos inviertan 15 mil pesos en un sistema de videovigilancia, pero que busquen el servicio post venta. Para que, en el caso de un incidente, puedan acceder a la información y tener un respaldo.

Adicionalmente recomendó desarrollar un modelo corporativo de seguridad, para tener límites de información y acceso.

Si no hay denuncias, no hay registro, no queda evidencia. Se tendría que diseñar una mecánica que facilite y nos animemos a levantar una denuncia, sin miedo a represalias”.