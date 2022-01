Son el sector médico y empresarial los grandes héroes en México

León, Guanajuato. El presidente de la Concanaco Servytur, Héctor Tejada Shaar, expresó que la realidad es que hubo cero apoyos del Gobierno federal para evitar que los negocios bajaran sus cortinas de forma definitiva.

Pero al mismo destacó la labor del empresariado que en México se convirtieron en los segundos héroes más importantes durante la pandemia del COVID-19.

Del Gobierno federal no hubo prácticamente ningún apoyo, esa es la realidad. Por eso considero que en México ha habido dos grandes héroes en esta pandemia en primer gran lugar todos aquellos que son parte del sector médico que ha arriesgado su vida para en todo momento cuidar nuestra salud y los segundos héroes son los empresarios que sin ningún apoyo siguieron pagando IMSS, Infonavit, rentas, impuestos, empleos, aún y con sus negocios cerrados”, expresó en entrevista con AM.

A la pregunta de si una postura propositiva del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera permitido que el número de unidades de negocios que hoy no existen hubiera sido menor, contestó que no puede asegurarlo pero se queda con todo aquello que ayudó a adaptarse y evolucionar al empresariado.

No sé no sé, no podemos saber qué hubiera pasado, pero la realidad es que esta situación sí nos ayudó a crecer, hubo cambios de giro, adaptaciones a las necesidades actuales, nos hizo ser más ordenados, más competitivos, aprovechar más nuestros recursos, nos enseñó a trabajar y valorar más con lo que ya tenemos, mientras se busca lo que falta. Hubo una gran solidaridad entre empresarios para encontrar el cómo seguir con los clientes y proveedores”.