Toma las riendas del sector proveedor una mujer

León, Guanajuato. Por primera vez una mujer estará a cargo de la presidencia ejecutiva de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México Apimex.

Ana María Carpio Mendoza, ex regidora municipal, fue elegida por el Consejo Directivo de Apimex a cargo de David Novoa Toscano.

Carpio Mendoza será el relevo de Guillermo Romero Pacheco quién estuvo en el cargo previamente.

La presidenta ejecutiva de Apimex destacó que una de las primeras acciones será incrementar el número de afiliados con los que cuentan, y reforzar la relación entre los actuales asociados.

No son tiempos fáciles nos enfrentamos a grandes retos, que nos exigen diversificación”, refirió.

Para ello señaló que va a implementar programas de capacitación, el compromiso y el trabajo serán su sello, advirtió. Carpio Mendoza agradeció la oportunidad de representar al sector.

La también empresaria destacó qué ha vivido rodeada de hombres, tanto en el ámbito personal ya que tiene tres hijos, cómo en su vida laboral.

Nunca he sentido una diferencia y actúo como si no fuera un obstáculo ser mujer”, refirió. Aunque reconoció que existe un problema y que hay muchas variantes de discriminación, abuso y violencia pero no lo ha vivido.