Un tratado de libre comercio con China sería el acabose para zapateros

León, Guanajuato. Un tratado comercial con China sería la muerte para la industria del calzado, México no está preparado para un tratado de libre comercio con China, señalan en Ciceg.

Enrique Dussel Peters explicó que su opinión esto puede debatirse en la cadena del calzado, considerando que el 40% de las importaciones de materiales del sector calzado provienen de China.

Un tratado pudiera abaratar los costos en forma significativa, la invitación es realizar un análisis para hacer la tarea, dijo en su ponencia ante empresarios del sector calzado en las instalaciones de Ciceg.

El Coordinador del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) de la facultad de Economía de la UNAM, señaló que a pesar de que China es el segundo socio comercial con México, la realidad es que se tiene un déficit comercial de 12 a 1, exportamos uno, importamos doce.

Tendría mucho sentido permitir un rápido proceso de las partes y componentes que no produce México. Aunque me temo que no vamos a llegar a un tratado, sobre todo porque la parte estadounidense está en contra”.