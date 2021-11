Vestirá Nike al metaverso

León, Guanajuato. ¿Primero Facebook, ahora Nike? El gigante de la indumentaria ha dado sus primeros pasos hacia el metaverso, reportó CNBC.

La compañía con sede en Oregón ha presentado licencias de patentes para varias marcas comerciales esta semana que indican su intención de fabricar y vender tenis, así como prendas de vestir virtuales con la marca Nike.

Según la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, Nike presentó solicitudes el 27 de octubre para "Nike", el famoso eslogan de la marca "Just Do It", y su logotipo swoosh.

Al día siguiente, se presentaron dos solicitudes más para los logotipos de "Air Jordan" y "Jumpman". En total, se han presentado siete solicitudes diferentes.

Nike está protegiendo sus marcas comerciales para esta nueva era", dijo el abogado de marcas registradas Josh Gerben a la CNBC.

La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre sus planes futuros.

Sin embargo, personas familiarizadas con su estrategia dijeron que el espacio es una prioridad para la marca y que los consumidores pueden esperar ver más implementaciones virtuales en los próximos meses.

Según Gerben, las nuevas marcas comerciales también brindan a Nike protección adicional en caso de que otros intenten usar la marca sin licencia.

