Adolescentes no saben lo que quieren para su futuro

Guanajuato.- Es muy importante que los jóvenes aprendan a hacer su proyecto de vida ya que se ha detectado que actualmente muchos adolescentes están desmotivados, aseguró Mariana Silva Gutiérrez, psicóloga del Instituto Municipal de la Juventud.

Nos hemos dado cuenta, a través de las respuestas a las preguntas que realizamos, que muchos chicos no saben qué les gusta ni cómo se ven a futuro, los jóvenes no se están visualizando, no saben lo que quieren, a lo mejor es por la transición de la adolescencia, en donde se preguntan ¿quién soy?, ¿hacia dónde me dirijo?, ¿qué quiero hacer en el futuro?.

Muchos chicos no saben qué les gusta ni cómo se ven a futuro. FOTO: especial.

Esa necesidad que ven en los jóvenes ha llevado al Instituto Municipal de la Juventud a enfocarse a ellos, a impulsarlos y darles una herramienta para que puedan elegir y tener una visión diferente desde su proyecto de vida, afirmó la psicóloga durante el taller “Proyecto de vida”.

La manera en que se encuentran actualmente los jóvenes tiene mucho que ver con la etapa que atraviesan y cuando les preguntamos cuáles son sus gustos voltean a ver a sus compañeros para que los apoyen cuando la respuesta es personal, sus compañeros pueden aportar pero no elegir de manera asertiva algo que sólo a él le corresponde porque es su vida”.

Agregó que con una buena orientación los jóvenes pueden decidir por sí mismos desde sus gustos, qué es lo que quieren y tomarle a algo que sí les interesa.

Comentó que muchos estudiantes de prepa ya tienen más enfocados su proyecto de vida, las metas que quieren alcanzar y la licenciatura que quieren estudiar.

Mientras que los de secundaria tardan más en contestar, no saben qué les gusta, aún no piensan a qué se quieren dedicar cuando sean grandes y no saben qué carrera quieren estudiar.

Destacó que para elaborar un proyecto de vida influye mucho el ambiente familiar con sus valores, creencias y cultura, entre otros, así como el ambiente escolar.

¿Cómo ayudar a los jóvenes a definir su proyecto de vida?

Es importante que los papás escuchen a sus hijos, qué se comuniquen con ellos y les presten atención, es necesario que la familia los acoja para que no busquen llamar la atención de otra manera, asegura la experta.

En nuestros talleres nos hemos dado cuenta como expositores que hay chicos que no son escuchados ni atendidos y, nosotros en estos talleres, les brindamos atención, orientación, les explicamos y transmitimos conocimientos, pero lo principal está en casa”.

La psicóloga mencionó que en esta tarea también influyen mucho los maestros.