Alumna del Instituto Oviedo continúa con exitosa trayectoria

Sofía Gálvez, alumna de la prepa Oviedo, fue una de las tres personas seleccionadas por el Gobierno de Guanajuato y el Gobierno de Japón para terminar su preparatoria en la Hiroshima Global Academy en Hiroshima, Japón.

Durante su trayectoria en el Instituto Oviedo, Sofía se destacó por participar en proyectos de carácter cultural y humanístico, como concursos de oratoria o poesía y ser alumna destacada de la Academia Alfonso Reyes.

Desde el 2020 a la fecha, la Academia Alfonso Reyes, centrada en preparar a los alumnos y alumnas del Instituto Oviedo para los Modelos de las Naciones Unidas y desarrollar su crecimiento diplomático, ha participado en experiencias nacionales e internacionales con sedes en países como Pakistán, Bolivia o Turquía, lo que ha permitido que los y las estudiantes práctiquen su inglés en entornos reales, convivan y aprendan de diferentes culturas y desarrollen amistades internacionales.

Gracias a su liderazgo, su pasión y aprendizajes en estas experiencias, Sofía ha obtenido oportunidades para su futuro, además de la beca para terminar su preparatoria en Hiroshima. En enero de 2021, participó como parte de la Academia Alfonso Reyes en el MCDCMUN con sede en Costa Rica, donde quedó en uno de los primeros tres lugares, por lo que ganó una beca para estudiar la universidad en Florida.

“Fue muy importante el tipo de aprendizajes que tuve en el Oviedo, porque estoy muy segura que si no hubiera participado en los modelos, si no hubiera tenido estas experiencias de poesía oratoria y mis clases con un enfoque más humano, no sería la persona que soy ahora”.

