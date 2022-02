Charla con jóvenes de amor y felicidad

León, Guanajuato.- Interesantes reflexiones que tuvieron como fin que los estudiantes de secundaria y preparatoria que asistieron a la conferencia titulada ‘Enamorarse es gratis’ lleven mejor su vida fueron las que el padre Ángel Espinosa de los Montero dejó durante la charla que ofreció en las instalaciones del Instituto Cumbres.

Durante la plática el padre, quien se dedica desde hace 27 años a atender matrimonios además de impartir conferencias sobre valores familiares y espiritualidad en diferentes ciudades de México, Estados Unidos, Francia, Italia, España y Sudamérica, tocó dos temas fundamentales: la felicidad y el amor.

Invitó a los jóvenes a perseverar en el amor, a no caer en ideologías y a discernir para buscar sus talentos y no equivocarse de lo que quieren en la vida.

“Si quieren salir adelante en sus vidas necesitan contar con seis columnas esenciales: inteligencia, conciencia, corazón, carácter, voluntad y formación espiritual, con ellas podrán salir adelante a pesar de las circunstancias”.

Destacó que para formar la inteligencia es importante preguntarse y responderse los porqués de lo que quieran realizar y si se tiene la respuesta no se van a equivocar.

“Una persona que se pregunta por qué se quiere drogar, fumar, no estudiar, porque contesta el celular mientras maneja y porque quiere vivir la vida como le da la gana, y las responde de manera coherente no se equivocará de lo contrario enfrentará problemas, ya que quien responde los porqués no hace estupideces”.

En cuanto a formar el corazón les dijo que lo que hace feliz es el amor y los invitó a abrir los ojos para no ver desastres futuros en sus vidas.

“Si quieren formar su conciencia sigan los mandamientos y formen su voluntad porque el futuro del mundo está en los que tienen voluntad, aprendan a tocar un instrumento, aprendan por lo menos otras dos lenguas, hagan deporte, levántense temprano, lean, anden en bicicleta, arreglen su cuarto y ayuden en la casa, todo lo que forme la voluntad es un arma maravillosa”.

Para formar el carácter los invitó a tratar bien a sus hermanas, hermanos, papás y amigos ya que si hacen bullying, se imponen y mangonean, también lo harán a su esposa, esposo e hijos.

Para la formación espiritual les pidió tener presencia de Dios, rezar al levantarse y al acostarse, bendecir los alimentos, tener a María presente en la vida y asistir a misa del domingo.

“Formen su inteligencia, conciencia, corazón, voluntad, carácter y su espiritualidad; como ven enamorarse es fácil, pero amar, encontrar al hombre o a la mujer de su vida no tiene precio, eso es la felicidad, hagan todo el bien que puedan y que Dios los bendiga siempre”.

Padre Ángel Espinosa de los Montero

Reflexión

Las seis columnas esenciales para salir adelante en la vida

1.- Forma tu inteligencia

2.- Forma tu corazón

3.- Forma tu conciencia

4.- Forma tu voluntad

5.- Forma tu carácter

6.- Formate espiritualmente

Las noticias de AM en

Síguenos