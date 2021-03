Cierra los ojos para ‘ver’

Entre las diversas herramientas que se utilizan para la atención psicológica de niños y adolescentes con problemas en sus emociones, comportamiento y aprendizaje está una denominada Visión Extra Ocular que ayuda a eliminar traumas mentales y a equilibrar sus emociones.

Yamel Andreina Delgado Díaz, psicóloga egresada de la UNAM con especialidad en mujeres y niños, comentó que la Visión Extra Ocular es una técnica que consiste en ponerle a los niños un antifaz en los ojos para quitarles la visión y empoderarlos quitándoles las etiquetas de latosos, groseros y desobedientes, entre otras, además de enfocarlos a ganar seguridad en sí mismos para que adquieran capacidad de comprensión, empatía y confianza.

El sentido que más utilizamos es la vista, es el más activo y al quitarle la visión al niño, tapándole los ojos, se empieza a estimular el oído y éste empieza a desarrollar otras habilidades. En el cerebro se encuentra la glándula pineal, que algunos llaman tercer ojo, y el niño que no tiene tantos juicios, prejuicios y creencias puede desarrollar la visión extraocular y con los ojos tapados, podrá ver, leer un libro y ver la televisión”.

Agregó que lo que se busca con esa técnica es quitar traumas y que los niños recuperen las capacidades que fueron acallando con la educación recibida en casa, en la escuela y en la sociedad donde adquirieron etiquetas de niño reprobado, gritón, grosero, etc.

Para conseguir resultados se debe realizar un curso de 10 sesiones, de una hora a la semana cada una, el cual está dirigido a niños de entre 8 y 12 años aunque también puede ser para mayores de 12 y hasta los 18 años.

“Se recomiendan esas edades porque los niños menores de 8 años no prestan atención durante la hora que dura la sesión y en la que se les mantienen los ojos vendados mientras realizan actividades que refuerzan su personalidad, también trabajan en el tema energético y realizan ejercicios para desarrollar su visión extraocular”.

Añadió que activar la Visión Extra Ocular traerá beneficios como ampliar la conciencia, mejor aprovechamiento escolar, mejor conducta en la escuela, casa, sociedad y naturaleza, más atención y concentración, los hace más responsables y mejores seres humanos.

Es una buena herramienta para empoderar a los niños, yo he trabajado con algunos y les digo que los voy a ayudar a desarrollar sus súper poderes, que no son traspasar paredes, pero sí ser más hábiles en la escuela, tocar instrumentos musicales, tener actividades deportivas, que las descubran y las controlen”.

En cuanto a los adolescentes, que se cierran mucho para hablar, dijo que con esa herramienta o con otras que maneja les ayuda a fortalecerse y a reconocer que están teniendo un cambio físico que los hace no querer estar tan cerca de la familia y voltear a otros grupos que les pueden parecer interesantes.

“En los adolescentes ya es un poco más complicado que desarrollen la Visión Extra Ocular, pero si llegan a fortalecer sus habilidades, a ganar seguridad y confianza en sí mismos, ya que el hecho de traer los ojos vendados les permite tener mejor capacidad de escucha y ser más empáticos”.

Destacó que en un principio se les hace extraño como se trabaja pero conforme van pasando las sesiones ganan seguridad, confianza, se hacen más sociables y son capaces de escuchar y entender a las otras personas.

“Sería fabuloso que esta técnica, que creó y patentó Noé Esperón, un ingeniero, que ha formado instructores por todo el mundo, y que por ahora se trabaja de manera individual, se pudiera realizar de manera masiva, que nos permitieran una sesión de una hora a la semana con un grupo de niños para mostrar los cambios”.

La psicóloga Yamel Delgado señaló que para fortalecer los logros alcanzados por niños y adolescentes es necesario que los papás se involucren ya que al final de la sesión les dan recomendaciones para que los apoyen en casa.

A veces no se logran las cosas porque los papás piensan que llevar a un niño al psicólogo es como llevar a reparar algo y cuando sale ya tiene que estar reparado y no, el trabajo fuerte es en casa y muchos papás a veces no están listos para hacer las modificaciones o seguir las recomendaciones”.