¿Conoces el lenguaje de las series?

El Instituto Cultural de León a través de su revista Alternativas propuso un tema interesante a debatir y tiene que ver con las series y la terminología que se utiliza en el streaming.

Silvia Palacios, autora de este texto, se sumergió en algunos de los términos, que todo buen seriéfilo, amante de las series, debe manejar a la perfección.

Maratonear y FoMo son solo algunos ejemplos de la adhesión de este lenguaje a la vida cotidiana, y que refiere en su texto.

Binge-watching

Equivalente al ‘maratonear’, o sea, la acción de ver varios capítulos de una misma serie de forma continua; aplicado en su mayoría a las plataformas.

Engagement

Término utilizado en la mercadotecnia para referirse al nivel de compromiso de los consumidores y usuarios por una marca, en este caso una serie. Es ir más allá a solo ver la producción visual y buscar que el consumidor se convierta en un fan.

Fear of Missing out (FoMo)

La traducción literal es “miedo a perderse algo”, es el término que se utiliza para describir el sentimiento de preocupación de perderse algo emocionante o relevante de la serie que se esté hablando a nivel global. Aplica también a otros eventos que son tendencia en las redes sociales.

Over The Top (OTT)

Son las plataformas que transmiten información a dispositivos electrónicos conectados a la web, como computadoras, smartphones, tabletas y televisores inteligentes. Pueden ser de materiales audiovisuales o solo de audio y, regularmente, requieren de una membresía. Entre las más famosas se encuentran Netflix y Spotify.

Remake

Hacer una nueva versión o adaptación sobre algún producto audiovisual, en este caso, alguna película o serie.

Showrunner

Es la persona que está a cargo de una serie y tiene el control sobre las decisiones.

Piloto

Es el episodio de prueba que se presenta a directivos de las cadenas de televisión y el streaming, con la finalidad de que se soliciten más capítulos.

Vocablos que refieren acciones propias del mundo del streaming se popularizan poco a poco entre seriéfilos./Fotos: Pexels.

Spoiler

Información en un artículo de periódico, blog, etc., que te dice lo que pasará en un programa de televisión, lo que puede estropear tu disfrute si aún no lo has visto.

Tagger

En español se define como un ‘etiquetador’. Se trata de la persona que se dedica a ver películas y series de televisión en plataformas y colocar a cada uno de los productos etiquetas (como brujas, vampiros, acción, terror) para que al momento de seleccionar una producción, aparezcan opciones similares para el usuario.