Cuida tu peso y el de tu familia en estas fechas de mucha comida

Noviembre y diciembre son famosos por ser factores de riesgo para el aumento de peso y más en época de confinamiento. Arysel Montañez, médico de la Clínica Familiar No. 51 del IMSS, habló sobre el riesgo de obesidad en este tiempo, y compartió tips para sobrellevar este tiempo.

Recomendó llevar un plan de alimentación, y sobre todo, disminuir el consumo de dulces, alcohol y grasas saturadas.

“También llevar un horario de comida, es algo importante tener tres comidas, dos colaciones, e incrementar el consumo de frutas, vegetales, cereales integrales”.

Añadió que también hay que medir el valor energético, el que se basa en las calorías consumidas.

“Van a ser la suma de la energía que se va aportar en tres nutrientes que son: grasas, proteínas, e hidratos de carbono; algo importante es ver que las etiquetas no superen los 25 gramos de azúcar, generalmente hay que ver que no tengan muchas grasas saturadas, y azúcares, que esto va a ser común en los productos procesados”, subrayó.

Enfatizó que gracias al etiquetado frontal, es que muchos productos se desenmascararon al quedar en evidencia que no eran sanos.

Recomendó a los padres de familia, vigilar el consumo de sus hijos, pues es en estos tiempos navideños, cuando podrían aumentar de peso.

Hay que tratar de modular este consumo, tenemos que saber que para mantenernos en una salud adecuada necesitamos de mil 500 a 200 mil calorías al día, si no estoy haciendo nada, no puedo rebasar ese consumo. Lo importante es no consumir tanta grasa saturada, controlar el consumo de dulces, muchas harinas, incrementar la actividad física, brincar un poco la cuerda, las caminatas, entre otras”.