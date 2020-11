Disfruta las tradiciones en familia

Las costumbres y tradiciones son parte de nuestra herencia cultural, son formas de comportamiento que se transmiten de generación en generación y que distinguen a una comunidad de otra

Nora Delgado Magaña, directora de Fomento Cultural y Patrimonio del Instituto Cultural de León, comentó que lo que nos identifican como mexicanos o como ciudadanos de ciertos lugares de un país son los festejos específicos o formas propias de la zona y que en Guanajuato y en la ciudad de León tenemos tradiciones que vivimos de manera particular.

En León participamos en diversas actividades como el Festival de la Muerte, en esta ocasión se celebró de manera diferente, son fechas donde la gente asiste al Panteón de San Nicolás a escuchar leyendas, participa en la caminata del Despertar de las Ánimas y comprar alfeñiques”

Agregó que ahora que estamos en pandemia se debe tener mayor cuidado y seguir celebrando las tradiciones como las que vienen para finales de año, posadas y Navidad, pero con pocas personas para no ponerse en riesgo.

“La pandemia no debe significar dejar de disfrutar las tradiciones que nos identifican con nuestra ciudad y entorno, lo que sí se tiene que transformar, de manera temporal, son las formas de reunirnos pues no debemos estar en contacto con grupos numerosos de personas ni en lugares con poca ventilación. Hay que hacer celebraciones pequeñas o familiares para evocar las fiestas que nos significan y transmitir a niños y jóvenes el sentido de las mismas”.

Destacó que actualmente se ha tenido que hacer una nueva adaptación de festividades como el Día de Muertos y que seguramente las posadas y fiestas de Navidad y Año Nuevo, dos celebraciones importantes, también deberán hacerse de manera cuidadosa.

Hay que evitar las grandes fiestas y concentraciones, no ponernos en riesgo de contagio ya que podríamos contagiar a la familia y no sabemos quién tiene las condiciones de salud para resistir la enfermedad”.

Señaló que este año 2020 todas las celebraciones que tienen que ver con estar en contacto con otras personas del entorno se vieron afectadas.

“El confinamiento empezó prácticamente a mediados de marzo, antes de Semana Santa por lo que el programa Vive la Pasión del Instituto Cultural de León se tuvo que rediseñar para que las actividades que ya se tenían se hicieran de manera digital porque no se podía convocar público”.

Otras tradiciones que se vieron afectadas fueron las fiestas de los barrios patronales o religiosas como la de San Nicolás Tolentino (la fiesta de los panecitos) y en septiembre el festejo de las fiestas patrias.

“Eso nos ha permitido hacer un alto, reflexionar y a quien ha querido le ha dado el tiempo de investigar aspectos acerca de nuestra bandera y el porqué de sus elementos; del traje típico porque se usa y qué sentido tiene, afortunadamente ahorita hay mucha información sobre lo que nos identifica como mexicanos y como leoneses, así hemos pasado esta temporada y probablemente siga hasta principios del próximo año en donde poco a poco iremos recuperando el uso del espacio público y más cuando ya tengamos una vacuna”.

Mencionó que por ahora las tradiciones más generales y que tienen que ver con algo común a la ciudad el Instituto Cultural de León y otras dependencias las están realizando a través de redes sociales.

También estamos haciendo visitas guiadas y recorridos del museo para grupos escolares, estas actividades implican contar con el equipamiento necesario y que la gente se acostumbre al uso de la tecnología que permita acceder a esos espacios no solo locales sino a cualquier parte del mundo que tenga programas virtuales; la tecnología nos ha ampliado la perspectiva, ya no tenemos que viajar a otro país para ver una festividad o visitar un museo”.

Aunque también, dijo, hay situaciones que se ven limitadas como las fiestas tradicionales que no se pueden celebrar de la misma manera, pero que en las familias se puede hacer una actividad didáctica que permita platicar a niños y jóvenes de qué trata esa tradición y cual es el sentido de hacerla, la idea es que ellos se la puedan apropiar y después disfrutarla y vivirla.

“La idea es tener un acercamiento familiar para lo que nos es significativo, para lo que nos da identidad como leoneses o como mexicanos, hay muchas actividades que podemos tomar prestadas de redes y hacerlas en casa, revivirlas, retomar la tradición y sobre todo explicarla, es una manera de festejar lo que nos es significativo, lo que nos da identidad como leoneses o como mexicanos”.

Destacó que la pandemia ha dejado mucha reflexión sobre todo de lo que se pierde cuando no hay salud y no se trata sólo de que no contagiarse sino de hacer un esfuerzo por permanecer sanos o saludables para poder regresar a los espacios público, ir a un espectáculo, convivir y seguir disfrutando la ciudad, recorrerla y reconocerla.

“La pandemia nos deja mucha reflexión y enseñanza de lo que podemos hacer como ciudadanos para convivir unos con otros y además nos abrió puertas para conectarnos con el mundo a través de una computadora o de un teléfono”.

Tradiciones de León

La rosca de reyes

Fiesta de los inditos

La Feria de León

Fiesta de San Sebastián

Semana Santa Vive La Pasión

Fiesta de la Virgen de la Luz

Fiesta de San Nicolás de Tolentino

Fiestas Patrias

Combate de Flores

Día de la Raza

El Rosario Viviente

Fiesta de todos los Santos y Fieles difuntos (Festival de la Muerte)

Fiesta de Santa Cecilia

Festejo de la Virgen de Guadalupe

Posadas

Navidad

Año Nuevo

