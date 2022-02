Egresada de la Ibero León fomenta la lectura en Las Joyas

León, Guanajuato. Como parte de su proyecto de síntesis, Lilián Gutiérrez presentó su trabajo editorial “Leer Las Joyas”, en el que comparte la metodología de fomentar el hábito de la lectura en niños y niñas de uno de los polígonos de situación vulnerable en la ciudad.

A través de una presentación virtual, la egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Ibero León, compartió que en este trabajo quiso combinar algo que le gusta mucho, su profesión y la lectura, un hábito que sus papás le inculcaron desde que era pequeña, además de que tuviera un fin social.

Fue así que se acercó a Autogestión y Educación Comunitaria A.C. (AUGE), una organización de la sociedad civil que ofrece a personas que viven en situación de marginación, herramientas y oportunidades para que encuentren vías para mejorar su situación mediante la educación y el desarrollo de sus propias potencialidades.

Estar dentro del salón con los niños y ver que están esperando y que eres quien les alegra el día no se compara. Creo que pude combinar muchos aspectos y llevar a cabo este proyecto que solo pude tener dos sesiones presenciales porque se nos presentó la pandemia”, contó la autora.

De un grupo entre 20 y 30 menores, se redujo a dos, quienes eran los que tenían la posibilidad de seguir en contacto con WhatsApp, medio por el que enviaba los link de cuentos breves y un video con audio y dibujos para complementar la historia.

Al final compartió una encuesta sobre comprensión lectora y su gusto por la lectura, teniendo resultados positivos que la sorprendieron, pero que también le mostraron una problemática a la que se deba dar seguimiento, pues muchos de estos menores no saben leer, no comprenden o no tienen los libros.

Este proyecto no ha terminado, es el comienzo de muchos otros que se pueden implementar y los invito a leer este libro y contactar con este tipo de asociaciones para ser voluntarios porque les nazca, ya que estas organizaciones necesitan de gente”, agregó Lilián.

Daniel Huerga, coordinador de la licenciatura, felicitó a la ex alumna por lograr una publicación que los llena de orgullo y destacó que el hecho de concluir un proyecto de síntesis siempre es complejo y al encontrarse en el camino a la contingencia sanitaria, pudo resolver los impedimentos para lograr lo que hoy es un libro.

Comparte contexto de Las Joyas y AUGE

David Herrerías, presidente de AUGE, fue uno de los presentadores de “Leer Las Joyas”, polígono del que compartió un contexto en el que destacó que se encuentran actualmente 50 colonias, con alrededor de 100 mil habitantes.

Un territorio que cierra el poniente de la ciudad de León e incluso llega a tener frontera con el estado de Jalisco, pero donde también es una muestra del desarrollo desigual de las ciudades no solo de México, sino Latinoamérica, con un desarrollo que empuja a las personas que tienen menos posibilidades hacia las orillas de la ciudad”, mencionó.

Las Joyas, dijo, es un lugar de conflictos sociales, de desigualdad al interior, donde los habitantes tienen acceso a condiciones de educación de menor calidad, menores servicios y más caros.

AUGE comenzó a trabajar en este polígono desde hace 10 años con programas de educación, formación por el arte, incidencia en el entorno y salud.

Lili propuso un método para fomentar lectura con los niños, con quienes nosotros trabajamos, pero tuvo la poca fortuna de una vez iniciado también comenzó la pandemia y la obligó a buscar alternativas para poder seguir, como lo tuvimos que hacer todos para no perder el vínculo y seguir estudiando”, recordó.

Pero esta circunstancia, también abrió la brecha educativa en cuanto a las condiciones y posibilidades de cada uno de los menores, pues no todos contaban con un dispositivo y/o al internet.

A mí me parece que la posibilidad de leer y tener acceso a los libros físicos o electrónicos nos permite autoformarnos. La lectura es el único acceso al conocimiento y eso a veces, en circunstancias como las que viven estos niños tienen una relevancia mayor”, destacó.

Un libro de consulta para diferentes sectores

Por su parte, Diana Cárdenas, asesora de Lilián en este trabajo, compartió algunas razones por las que el libro “Leer Las Joyas”, sirve como un material de consulta para diferentes personajes del entorno educativo y social.

La primera razón es que a quienes están estudiando Comunicación o en proceso de últimos semestres que estén realizando un trabajo de síntesis, este es un buen ejemplo de cómo hacerlo, del proceso, ideas y del sustento teórico. Además, de que a esta universidad nos interesa todo lo que tiene sentido social”.

También como comunicadores o interesados en la promoción cultural es un trabajo práctico que muestra la posible metodología para trabajar con círculos de lectura.

Como tercer punto, destacó que los promotores sociales pueden tomarlo de base para realizar trabajo comunitario; y en el cuarto, agregó que para el público de carreras de formación también es material que da luz de cómo trabajar en la lectura, más allá de aprender a leer, de cómo comprender e imaginar sobre un texto para compartirlo con otros.

Y por último, para aquellos que son amigos de Lili, familiares, compañeros, es un texto que nos acerca a la mente de ella, la manera en que estructura sus ideas, las cosas que le gustan, que la han transformado, yo creo que no hay nada más personal que un trabajo de síntesis y evaluación persona”, finalizó.

