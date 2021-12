Egresados lasallistas regresan para despedirse se su alma mater

León, Guanajuato. Debido a la pandemia por COVID19, alrededor de 700 egresados de los programas académicos de la Universidad De La Salle Bajío no tuvieron una ceremonia de fin de cursos durante el 2020, por lo que participaron en la imposición de insignia con la que se despiden de su alma mater.

Para mí el haber estado en la Universidad De La Salle Bajío me hace sentir muy orgullosa y agradecida con todas las personas que estuvieron ahí para ayudarme en mi formación universitaria y haber tenido mi ceremonia presencial, me hizo sentir muy contenta. Me dio mucho gusto ver a mis maestros y compañeros”, comentó Irma Martínez, egresada del campus Salamanca.