El desafío de cuidar el ambiente

Impartir educación ambiental en el aula es un desafío ya que requiere de formación filosófica, política e intercultural.

Esto lo afirmó la doctora Paulina Uribe Morfín, investigadora y coordinadora de la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales de la ENES León durante la conferencia “Educación ambiental para acciones colectivas y sentido de comunidad”.

La educación ambiental es un campo de conocimiento que nos está preguntando por nuestro sentido en el mundo, no es una educación que podamos ver solo en un libro y tampoco se trata solo de separar la basura”.

Señaló que la educación ambiental es un campo que requiere de un contexto intercultural que pretende enseñarnos a reflexionar sobre nuestras relaciones con otros seres vivos, con otros objetos y entornos con los que estamos relacionados porque no somos entes aislados.

“Otro aspecto de la educación ambiental es que es política, por lo que es necesario conocer y defender nuestro derecho a un medio ambiente sano, a un aire limpio, a ciudades con árboles, a la preservación del agua, a que no se expropien los territorios y ese derecho nos lo tiene que garantizar el Estado que se traduce en los gobiernos federal, estatal y municipal”.

La basura no se genera por sí misma sino que es resultado de lo que consumimos.Imagen: Shuttersotck.

La idea de la conferencia fue explicar la complejidad del cuidado del medio ambiente para, en caso de que hubiera maestros entre los asistentes, ellos pudieran explicar a sus alumnos que no se trata solo de separar la basura.

Habló de la importancia de que se sepa que la basura no se genera por sí misma sino que es resultado de lo que consumimos y de que el consumo está respaldo en la idea de que tener más es ser más.

Invitó a papás y maestros a escuchar a los niños, a incorporar sus conocimientos porque ellos sí saben cuidar su medio ambiente porque están más conectados con su territorio y con su entorno.

Estamos en una crisis civilizatoria conocida como 369 que quiere decir que dentro de 30 y 50 años la temperatura del mundo subirá 3 grados, 6 porque estamos entrando en la sexta extinción masiva de especies y 9 porque seremos más de 9 mil millones de personas en el planeta”.

Mencionó que un factor que ha generado crisis es que somos antropocentristas, centrados en nosotros mismos como si fuéramos una especie exclusiva que mereciera todos los privilegios a costa de otras especies o elementos del entorno.

Habló de que la basura no se da por generación espontánea, de la Isla de Plástico que flota en el Pacífico y que se formó con basura que llegó al mar a través de las mareas, proyectó unas imágenes con las que invitó a reflexionar, a ver que no es suficiente con separar la basura, con no usar popotes y no comprar cosas con bolsas de plástico, a no hacer cosas individuales sino acciones colectivas para generar un mayor impacto y a pasar del antropocentrismo al biocentrismo.

“Se están haciendo campañas para buscar que las empresas se hagan cargo de su basura, pero también nosotros tenemos un papel importante de ver qué estamos consumiendo, hay un proyecto llamado ‘Basura Cero’ que invita a dejar de ser consumistas, a separar la basura y entregarla a quien la vaya a reciclar o a dar un segundo uso y con la basura que no se pueda desechar hacer ecoladrillos.

La idea es que cada quien se haga cargo de su basura para que ésta no llegue al relleno sanitario”.

Mencionó que México es el país número uno en generación de basura de la cual solo el 33% como latas y PET se reciclan porque representa dinero. En el estado de Guanajuato se produce más o menos un kilo de basura por habitante al día y la ciudad de León genera el 26% de todos los residuos del Estado.

Comentó que de la basura que se genera diariamente en una casa casi el 40% son residuos orgánicos o de alimentos con los cuales se puede hacer composta para resolver casi la mitad de los residuos diarios generados y que el resto de la basura se puede separar y clasificar en papel y cartón, plástico, metales, textiles, restos de jardinería y vidrio.

La investigadora, que también es psicóloga y antropóloga social y que tiene más de 15 años de experiencia como docente, es cofundadora de dos organizaciones civiles orientadas a la educación, cultura y defensa ambiental: Ágora de Cultura Ambiental Guanajuato AC y Agenda Ambiental Irapuato.

Durante su ponencia también contó su experiencia como activista ambiental en la defensa por un medio ambiente sano y presentó dos casos en los que ha estado involucrada en la ciudad de Irapuato: uno enfocado a la defensa de un territorio para preservar sus árboles y el otro de la producción de basura en la ciudad y de cómo reducir su consumo.

Jerarquización de la basura:

Reducirla en el origen

Aprovecharla y valorizarla

Tratarla y transformarla

Disposición final controlada

Entre el 40 y 50% de los residuos pueden ser orgánicos. El resto son:

PET

Plástico duro

Cartón

Papel

Fierro y aluminio

Clasificaciones de la basura:

Residuos

Electrónicos

Papel

Metal

Vidrio