Esta pandemia no es la primera, conoce cuáles han sido las anteriores

Dentro de su ponencia titulada La Historia de las Pandemias el Dr. Pablo Campos Macías, dermatólogo del Hospital Aranda de la Parra, habló de las diversas crisis sanitarias por las que ha pasado la humanidad y de cómo a pesar del paso de los siglos hay similitudes entre ellas.

Dr. Pablo Campos Macías.

Comentó que la primera pandemia que se tiene registrada fue la que ocurrió en el siglo 6 a.C. en Grecia, la peste de Atenas en la que fallecieron más de 30 mil atenienses.

La gran epidemia, conocida como la muerte negra, en el siglo 14 en Asia de donde se diseminó a Europa hasta llegar a Florencia, Italia y en la que fallecieron más de 50 millones de personas y la narra Boccaccio en su libro el Decamerón.

La viruela es otra pandemia que persistió de manera intermitente por años y siglos matando a más de 500 millones de personas durante su presencia en la tierra. Surgió en India y Egipto hace 3 mil años y se diseminó por todos los continentes causando una gran mortandad, se dice que tan solo en América en el siglo 16 murieron 60 millones de personas y en el siglo 20, 300 millones. Nada más en 1967 se dio la muerte de 10 a 15 millones”.

Agregó que en América en 1520, con la llegada de los españoles, que trajeron la lepra y la viruela, la población nativa precolombina de 80 millones, hacia mediados del siglo 16 ya era de 10 millones y en Nueva España la población nativa precolombina que era de 25 millones a principios del siglo 17 ya no pasaba de 2 millones.

Otras epidemias que surgieron después fueron las del sarampión, la peste, paperas, el tifo y la fiebre amarilla.

Resaltó que en esa época el doctor Edward Genner dedujo que la viruela de las vacas daba inmunidad al ser humano y descubrió las vacunas, llamadas así porque vienen de las vacas; hizo un experimento y empezó una vacunación brazo con brazo. En 1803 la vacuna llegó a América y así se difundió con ese mismo mecanismo.

En 1977, gracias a todas las campañas de vacunación, se registró el último caso de viruela en Somalia y el 8 de mayo de 1980 se declara al mundo y a todos sus habitantes que quedaban liberados de la viruela, “ese se considera el único triunfo de la humanidad sobre un microorganismo aunque está latente que pueda volver a aparecer la enfermedad”.

Dentro de las pandemias del siglo 20 mencionó la influenza española de hace 100 años, la gripe asiática de 1957, varias epidemias de cólera que aparecieron entre el 61 y el 91, en 1968 la gripe de Hong Kong y en 1981 la del SIDA que hasta el momento ha infectado a 75.7 millones de personas de las que han fallecido 32.7 millones.

De la influenza española, llamada así porque ahí empezaron a surgir las noticias, y que se empezó a diseminar por el mundo, llegó a México en 1918, por Estados Unidos en plena Revolución, y se dice que fallecieron más o menos 500 mil mexicanos.

“Entre 1914-1918 fallecieron en la guerra de 9 a 10 millones de soldados y 7 millones de civiles y por Influenza del 4 de marzo de 1918 al verano de 1920 más de 50 millones, cifras más terrible que las de las dos guerras mundiales”

Destacó que en el siglo 21 se dieron tres epidemias y una pandemia por coronavirus: en el 2002 el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave; en el 2009 la Influenza H1N1, en el 2012 el Síndrome respiratorio de Oriente Medio y en el 2019 el Covid-19.

La influenza H1N1 se originó en México y hubo pánico porque se creía que podría pasar lo que sucedió con la gripe española, afortunadamente tuvo un comportamiento estacional y a finales de agosto se dio fin esta pandemia que de México se distribuyó a todo el mundo. Se dice que de un 20 a un 50% de la población estuvo infectada, la OMS menciona 18 mil fallecimientos y la CDC dijo que pudo ser hasta medio millón”.

En el siglo 21 ha habido tres epidemias por coronavirus: en el 2002 el síndrome respiratorio agudo y grave, en el 2012 el Síndrome respiratorio de Oriente Medio y en el 2019 el Covid-19.

De entre todas las epidemias registradas destacó la peste de 1348, la Influenza española 1918 y el coronavirus 2020 e hizo un comparativo con fotografías en las que se ven comportamientos similares.

Mostró imágenes de lo que nunca pensamos ver: la Plaza de San Pedro, el centro de Manhattan y la Torre Eiffel vacías, y fotos comparativas como en otras épocas del surgimiento de hospitales emergentes y el uso de cubrebocas y mascarillas en camiones y lugares públicos.

Destacó como en el periódico del 28 de febrero se anuncia la llegada del coronavirus al estado de Guanajuato; de cómo el presidente de México minimiza la pandemia cómo pasó con la influenza española.

Vinieron las contradicciones que tanto daño han hecho, el confinamiento, la sana distancia, las críticas del Presidente a los medios de comunicación, el insulto y ataques a médicos y enfermeras, la saturan de hospitales y los dramas que no se ven de los pacientes que deben ser hospitalizados y viven solos su drama mientras la familia no sabe si lo volverá a ver”.

Añadió que el Covid es una crónica de una pandemia anunciada que aparece en documentos de Estados Unidos en el 2008 y en un estudio realizado por Valentín Fuster, hace tres años.

“Empecé diciendo que esto es un problema muy viejo, que no hay nada nuevo, pero cuando doy vuelta a la hoja de la historia de las pandemias me doy cuenta que es una historia nueva. La historia habla de números fríos pero esos números tienen rostros de compañeros médicos, amigos y familiares y eso le da otra dimensión. En el libro aún hay una hoja en blanco que indica que esto todavía no termina, ojalá en ella diga que los mexicanos y la población mundial nos comportamos digna y fraternalmente, que los políticos se capacitaron y que vamos a hacer algo para controlar el ecosistema, hoy es la pandemia por coronavirus y mañana puede ser el problema de la inversión térmica. Tenemos que guardar el libro en un sitio accesible porque tristemente hay muchas posibilidades de que lo tengamos que volver a releer”.

