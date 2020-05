Familia, escuela y coronavirus

Los padres de familia se volvieron maestros y convirtieron las salas en aulas./ Foto: Especial

Guanajuato.- El coronavirus desató una crisis sistémica que inició como un problema de salud que impactó a la vida social de manera importante a la educación, espacios laborales, de esparcimiento, al transporte público y a la economía y nos mantiene en la incertidumbre de cuáles serán todas sus consecuencias, así lo señaló la Dra. Teresa Bracho González durante su ponencia “COVID-19 una mirada sobre su impacto y la relación familia- escuela”.

La doctora quien ha sido Presidenta consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, profesora investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e investigadora invitada del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Harvard, formó parte del primer Foro Educativo Virtual denominado Presente y Futuro de la Educación a partir del COVID-19 organizado por la Dirección General de Educación de León y la Delegación Región 3 de la Secretaría de Educación de Guanajuato.

En todo el mundo hubo impactos importantes, 200 países cerraron sus sistemas educativos y afectaron al 90% de los estudiantes en el mundo, ante los riesgos México decidió cerrar escuelas antes de que se declarara la Fase 2 y maestros, alumnos y padres de familia asumieron el compromiso de continuar el ciclo escolar a distancia desde casa, sin estar preparados y sin los recursos suficientes”.

Destacó que en los hogares mexicanos hay una gran disparidad en el acceso a distintos bienes y que la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza por lo que las oportunidades para el aprendizaje no son las mismas.

“No es lo mismo una familia con altos recursos, con dispositivos electrónicos para cada integrante y espacios de aprendizaje independientes a otra donde, no solo no se tiene el recurso físico sino que no se entiende bien lo que hace en niño en la escuela, no se conoce el plan de estudios y no hay recursos didácticos para intentar sustituir el trabajo de los docentes”.

Agregó que los padres no van a sustituir a los maestros ni ahora ni nunca y que los maestros son los responsables del aprendizaje escolar porque para eso están formados y a eso dedican su pasión, su vida y todas sus habilidades.

Comentó que este período, que equivale a unas vacaciones de dos o tres meses, porque no sabemos cuánto va a durar, habrá pérdidas en el aprendizaje con consecuencias a oportunidades futuras, daños personales y económicos por lo que las decisiones que se tomen en el futuro inmediato en política educativa deberán ser cautelosas para mitigar el impacto en el desarrollo académico de los estudiantes.

En cuanto a la relación familia-escuela, comentó que son dos espacios distintos y en ambos se aprende siempre, estemos o no en crisis, a resolver, integrar y a aplicar los conocimientos ante nuevos problemas.

“En la Ley General de Educación del año pasado se habló de la participación de los padres, de sus derechos y responsabilidades en el sistema educativo, entre sus derechos está participar activamente con las autoridades de la escuela, conocer el nombre del personal docente y directivo, conocer los criterios y resultados de las evaluaciones, los planes y programas de estudio y la situación académica y de conducta de sus hijos e hijas en la vida escolar”.

Mientras que en las obligaciones está que los menores de 18 años reciban la educación inicial preescolar, primaria, secundaria y media superior, participar en el proceso educativo de sus hijas e hijos, revisar su progreso, desempeño, velar por su desarrollo y colaborar en lo que las autoridades educativas consideren pertinente.

Añadió que en esta pandemia los padres aprendieron lo que significa ser maestro (sin poder serlo) y al principio del cierre de escuelas muchos padres pusieron toda la presión en los maestros, pero también entendieron mejor lo que significó para ellos y para los maestros el enseñar y aprender.

"El reto ahora es un nuevo compromiso de padres y escuelas, el compromiso de los padres en la educación de sus hijos tiene efectos positivos en su desempeño escolar, la responsabilidad del sistema educativo y particularmente de cada escuela, es construir una relación más significativa, que las escuelas ‘enseñen’ a los padres de manera más clara qué es lo que hace la escuela y cómo lo hace. Enseñar en qué y cómo el apoyo de cada familia es vital al desarrollo escolar de los estudiantes”.

Señaló que esta pandemia ha sido difícil para todos y se debe ver como un nuevo reto para generar nuevos compromisos entre padres de familia y escuela.

Es un nuevo comienzo para fortalecer puntos de encuentro, para fomentar el desarrollo integral de cada estudiante para que alcancen su máxima potencialidad y logren ser adultos libres y responsables”.

La ponente agradeció al municipio de León su preocupación y compromiso de querer consolidar los mecanismos de participación municipal para que cada escuela pueda repensar y reconstruir lo mejor posible una nueva relación para garantizar el beneficio en el aprendizaje de los niños que es lo que todos queremos.

“Nunca dejes que una buena crisis se te vaya a la basura, los problemas pueden ser muy grandes; pero es importante lo que haces en la caída, porque eso determinará la altura a la que podrás llegar”.

Recomendaciones