María de los Ángeles García Bojorges

Complejo Educativo Hispanoamericano

Dirección Bachillerato

¿Por qué participar en un MUN?

La exigencia al sistema educativo, actualmente se centra en el desarrollo de habilidades que preparen adecuadamente a los estudiantes para el aprendizaje, para el trabajo, es decir para la vida, de ahí que es importante que una institución educativa esté constantemente en la búsqueda de las mejores estrategias que le permitan dar respuesta a esta exigencia y el Hispanoamericano no es la excepción; y una de estas estrategias es la organización de un MUN.

¿Qué es un MUN?

Un MUN es una actividad académica que simula la forma de trabajar de las Comisiones de las Naciones Unidas, en donde los participantes en este modelo son estudiantes que, toman el papel de la delegación de alguno de los países miembros de la ONU y mediante el debate, la negociación y el diálogo, abordan algunos de los problemas que aquejan a la comunidad internacional.

Este tipo de ejercicios desarrolla en los jóvenes habilidades, como la oratoria que les permite desenvolverse en el arte de debatir y negociar en un contexto de respeto, tolerancia y democracia, tomando en cuenta la equidad de género, esto con el fin común de llegar a acuerdos y conclusiones que permitan la resolución de los conflictos que se planteen.

También fomentan la capacidad de análisis, de técnicas de investigación, de trabajo en equipo, de redacción de textos formales, de la reflexión sobre los retos internacionales de trascendencia, y en la actualidad sobre todo en temas que aborden la Agenda 2030 de la ONU. El estudio de dichos retos desde un enfoque multidisciplinario permite la generación de argumentos sólidos, convincentes y persuasivos, que conduzcan alcanzar el consenso sobre sus propuestas y proyectos de resolución respecto a la problemática que están atendiendo. Además es muy importante para los alumnos organizadores ya que les permite desarrollar el liderazgo que se requiere para la planeación y organización de una actividad de esta envergadura.

Es por esto que el bachillerato del Complejo Educativo Hispanoamericano, organiza el “HISPAMUN”, este 2022 en su sexta edición, contando con el apoyo de un grupo de profesores comprometidos con la actividad, pero dicha organización la realizan los alumnos de sexto semestre, fungiendo como los dirigentes de alguno de los comités establecidos, y como delegados participan, alumnos de tercero de secundaria y de todos los grados de bachillerato, además se invita a alumnos universitarios.

Esta sexta edición se engalana con la participación de la Mtra. Isabel Garza Rodríguez Economic Affairs Officer, Acounting and Corporate Governance Section, United Nations Conference on Trade and Development (UNTACD) , Geneve Switzerland, quien dará la conferencia “La contribución a los ODS y los reportes corporativos hacia la agenda 2030 de la ONU”.

Satisfacción, capacidad de logro, entusiasmo, y espíritu renovado para trabajar por el bienestar común, es lo que deja el “HISPAMUN” en el alumnado que participa, quienes comentan que la actividad es muy enriquecedora, ya que además de las competencias que se desarrollan también es muy importante la convivencia, el compañerismo, la oportunidad de hacer nuevos amigos, todo esto convierte al MUN en una experiencia inolvidable.

La máxima de un MUN es: “Propiciar la formación de ciudadanos del mundo que tengan el espíritu de emprender cambios positivos en su comunidad y a nivel mundial.”

Y la pregunta de inicio cambia a ¿Por qué NO participar en un MUN?

