Habla Carlos Alberto Scolari sobre 'guerra' en la comunicación

León, Guanajuato. Un repaso por la comunicación, desde el inicio de la escritura hasta la época actual donde “reina” TikTok, fue el que ofreció el teórico Carlos Alberto Scolari en la Ibero León.

“¿Hacia dónde va el ecosistema mediático? La comunicación después de la pandemia (y la guerra)”, fue el título de la conferencia que el argentino dirigió a la comunidad estudiantil y docente de la universidad como parte de los 40 años de años de la Licenciatura en Comunicación.

El investigador destacó que hace cuatro décadas solo se hablaba del nacimiento de una red.

Lo más nuevo era MTV y la CNN, no había aparecido Macintosh; la gran revolución digital no había llegado todavía; y en 40 años ha cambiado mucho el ecosistema mediático y con la pandemia ha sido un mayor desafío para quienes nos dedicamos a la comunicación”, agregó.

Durante la charla, Carlos Alberto hizo un recorrido de la historia de la comunicación, el cual comenzó con la escritura, la cual se cree que nació con procesos administrativos para dejar registros de números en los que el papiro fue un gran soporte para la escritura.

Estos conflictos en el mundo de la comunicación, de las plataformas mediáticas no es nuevo, siempre ha habido conflictos y guerras de la comunicación. Cuando cae Roma en el siglo IV, el papiro se usa ya poco y se escribe ahora en pergaminos”, contó.

El gran salto de la imprenta en 1812 se junta con la máquina de vapor, un fenómeno que el investigador considera interesante porque se empezaron a imprimir periódicos a gran escala.

A finales del siglo XIX, hubo grandes conflictos con la aparición de los cómics y de la fotografía rápida, una antesala del cine. Los hermanos Lumiére apostaron por otro modelo con la misma cinta, pero proyectada en una pantalla.

Desde la tela, la primera arcnet y la primera página web, la llegada de Facebook que marca la web 2.0, fue una etapa en la que según el conferencista, se notaba una red colaborativa para compartir información, lo que se ha transformado con el paso del tiempo.

En China, emerge como un gran factor tecnológico cultural y desarrolla sus propias sistemas como Huawei y en Estados Unidos, reaccionando y acorralando en consumo de móviles

También destacó que en Occidente, la única plataforma de China que logró entrar con la pandemia fue TikTok. Además, se consolidaron interfaces como Zoom para las reuniones y clases virtuales.

¿Por qué Zoom y no Skype? Porque Microsoft compró la segunda y la dejó ahí, no la mejoró y cuando viene la pandemia pudo haber sido la gran aplicación y no lo fue. Viene el metaverso, con la pandemia, porque Mark Zuckerberg se dio cuenta que su empresa tiene 3 mil 200 millones de usuarios, más de un tercio de la humanidad está en Facebook”, comentó.