Manejo de emociones en el regreso a clases presenciales

Desde hace tiempo se ha hablado de la importancia de las emociones y del impacto que tienen en el desarrollo de la persona. La pandemia ha dejado a la vista muchas necesidades y carencias en diferentes áreas personales, y una de las más afectadas son sin duda las emociones y el manejo de las mismas.



Con el regreso a clases cien por ciento presenciales, hemos observado diferentes formas de manifestación de emociones; alegría por el gusto de volver a reencontrarse y convivir con sus compañeros, entusiasmo por ver a sus maestras y compartir con ellas, miedo pues ya no están detrás de una pantalla, la cual, algunas veces podían tener apagada si así lo deseaban, y no les permitía enfrentar desafíos o mostrar sus fortalezas y sus debilidades; enojo por situaciones que no pueden controlar, ansiedad al enfrentarse a las exposiciones grupales y evaluaciones presenciales; frustración al tener dificultades y no poder lograr lo que desean, temor al enfrentarse nuevamente a las relaciones sociales, las cuales además de ser tan necesarias para el desarrollo personal y social, para muchos de los niños y jóvenes representan el reto de ser o no aceptados por los demás.



Como educadores y padres de familia es importante recordar que las emociones son cambiantes; no existen emociones buenas o malas, aunque sí hay formas correctas o incorrectas de expresarlas, las emociones son un factor importante en el aprendizaje, ya que pueden ser no favorables, ya que pueden producir pensamientos irrelevantes y pueden provocar distracciones, pero también pueden favorecer y motivar el aprendizaje.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Pero, ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros alumnos o hijos en el manejo de sus emociones?

-Trabajar en el logro de la autoconciencia emocional, es decir reconocer lo que sentimos en cada momento, por qué lo sentimos y pensar en una respuesta a ese sentir, que tenga congruencia con los valores que practicamos. Es importante que nuestros niños identifiquen lo que sienten y le den un nombre.

-Validar las emociones, es decir aceptar las emociones de los demás sin juzgar. Es importante decirles que está bien lo que están sintiendo, aun cuando se trate de enojo, ira, frustración.

- Explicar las formas de canalizar y expresar la ira, el enojo y la frustración.

- Enseñar técnicas de relajación y explicar el por qué son importantes.

- Ser modelo y ejemplo del manejo de emociones.

- Expresar las emociones con las palabras adecuadas.

Para el manejo de las emociones, los alumnos de la sección Primaria del Hispanoamericano cuentan con el departamento psicopedagógico, el cual tiene como uno de sus objetivos principales brindar acompañamiento, apoyo y orientación a los alumnos en su desarrollo emocional, social y académico, lo cual impacta en el proceso de enseñanza aprendizaje y en su desarrollo integral.

En la primaria del Hispanoamericano la labor que se realiza en el Psicopedagógico ha sido de gran importancia en el acompañamiento de nuestros alumnos durante este regreso a clases presenciales, pues las emociones que presentan han sido muchas y diversas, así como, las mismas experiencias que ellos han vivido durante la pandemia, por lo que han requerido de un soporte emocional que les ha permitido reconocer y manejar sus emociones.

Sin duda alguna el manejo de las emociones es fundamental en el logro de los diferentes objetivos académicos, personales, sociales, entre otros, por lo tanto, debemos seguir trabajando intensamente para que nuestros niños desde pequeños reconozcan sus emociones, las acepten y aprendan a manejarlas.