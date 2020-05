¿Pasos en la azotea?, pueden ser piojos

El contagio de esta plaga se hace por medio del contacto directo con la persona afectada./ Foto: Especial

Guanajuato.- Con la llegada de la temporada primavera- verano, las olas de calor son en pan de cada día, y es este el escenario preferido por los pijos, uno de los animales más molestos con los que ha tenido que lidiar la humanidad durante cientos de años.

Para empezar vamos a dejar en claro qué es un piojo, que no es otra cosa más que una de las infecciones más frecuentes de nuestro planeta, esta infección no conoce de clases sociales, ni edades, ni sexos".

"¿En qué consiste?, pues más que nada es una infestación, valga la redundancia, o invasión por pequeños insectos o ectoparásitos, los cuales se alimentan de la sangre que extraen directamente de la piel cabelluda del afectado. Médicamente a esta infestación se le llama pediculosis” comentó el dermatólogo André Morales.

Sobre las personas que están expuestas a padecer los estragos de esta plaga, el doctor Morales comentó que este parásito no entiende de lugares “más bien lo que él busca es un espacio en donde pueda reproducirse, que es lo que mejor sabe hacer. El piojo puede afectar a cualquier persona, sin embargo predomina en niños de entre 3 y 12 años de edad, más que nada porque su cuero cabelludo suele ser más fresco”.

El contagio de esta plaga se hace por medio del contacto directo con la persona infestada, o através del intercambio de ropa o artículos personales contaminados (gorras, peines, cepillos, prendedores, etc). El piojo hembra desova sobre el cabello adhiriéndose al mismo con un fuerte pegamento, prefiriendo hacerlo lo más cerca posible a la piel cabelluda, beneficiando de esta manera su crecimiento.

Inicialmente el paciente puede no sentir nada, pero conforme se va extendiendo la enfermedad, suele dar comezón intensa, tanta, que el mismo afectado se produce lesiones en la piel cabelluda las cuales tienen riesgo de infectarse, por eso es muy importante que a la primera señal de la aparición de este bicho se acuda al médico general o al dermatólogo si así lo prefiere, pero es de vital importancia no pasar de largo los primeros síntomas, pues estos animales suelen hacer crecer su colonia de manera acelerada”.

Si tú o tu hijo tienen sospecha de piojos, debes confirmarlo por medio de la búsqueda de liendres o huevecillos.

“Debemos de contar con lo necesario para la detección y su eliminación manual, para ello recomiendo el uso de fondos blancos (el cuarto, una toalla o sábana, etc.), tener a la mano un peine especial para piojos o de dientes estrechos, excelente iluminación y una lupa. A continuación humedece el cabello del afectado e iniciar su peinado de forma sistemática separando el pelo por secciones, e inspeccionando la piel de la cabeza, principalmente detrás de las orejas y la nuca. No es fácil encontrar los piojos, pero sí las liendres. Una vez descubiertas debes de acudir a tu médico, esto para iniciar con el debido y adecuado tratamiento, que incluye pediculicidas, eliminación manual y medidas preventivas” anotó el médico.

Dr. André Morales, dermatólogo./ Foto: René Pimentel

La prevención de piojos es una labor sencilla, pero que no siempre suele seguirse al pie de la letra. Lo primero es limpiar con alcohol los peines utilizados o simplemente tirarlos a la basura, lavar la ropa (personal y de cama), con agua muy caliente, posteriormente plancharla o secarla a temperaturas altas. Los productos que no puedan ser mojados deberán de ser lavados en seco y guardarlos en bolsas herméticas por dos semanas. Aspira adecuadamente alfombras, pisos y muebles (tanto en la casa como en el automóvil).

Finalmente, el dermatólogo dijo que la infección de piojos representa un problema social pues “la pediculosis reside en que se cree que solo ocurre en cierta parte de la población, muchos padres piensan que una infestación por piojos no va a ocurrir nunca en su familia. Debemos de entender que no es un signo de mala higiene. No significa que los niños sean sucios o poco cuidadosos. Una higiene meticulosa no previene la infestación. Hay que tomarlo con calma y tomar las medidas que se nos indica en las diferentes instituciones o médicos especialistas, recordemos que es un problema que tiene cura con un adecuado tratamiento”, finalizó el médico.

Sobre los piojos…