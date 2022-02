Rector lasallista comparte logros de la comunidad

León, Guanajuato. A seis meses de asumir la rectoría de la Universidad De La Salle Bajío, Enrique Alejandro González Álvarez, rindió su primer Comunicado a la Comunidad en el que destacó la apertura de la Licenciatura en Médico Cirujano.

Las acciones que se presentaron en el Parque de Innovación de la institución educativa, también fueron realizadas bajo la gestión del hermano Marco Aurelio González, durante la primera parte del año reportado.

Entre los muchos logros compartidos, uno de los más sobresalientes es que, a 53 años de la fundación de esta casa de estudios, se iniciará la operación de la Licenciatura en Médico Cirujano, de la que han recibido la opinión técnica favorable por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (Cfrhs) y el Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE), de la Secretaría de Educación Pública.

Se ha dado respuesta a las graves necesidades a causa de la pandemia, tanto dentro de la comunidad como con las familias. Se han mantenido las clases de manera híbrida en general, siempre poniendo como prioridad la salud de todos los integrantes de la universidad, sin descuidar el alto nivel académico de nuestro procesos de aprendizaje-enseñanza, y el acompañamiento cercano y fraterno a nuestros alumnos”, agregó el Rector.

Líneas de trabajo

Los logros alcanzados se proyectaron a través de un video que mostró las seis líneas de trabajo.

Estas consistieron en: Desarrollo integral de la comunidad lasallista; Gestión universitaria y aprendizaje organizacional; Gestión del conocimiento, multidisciplinariedad e innovación educativa; Desarrollo de la innovación; Colaboración, interculturalidad y proyección internacional; e Impulso a la responsabilidad social universitaria.

Durante su mensaje, la máxima autoridad de la universidad, mencionó que la acción educativa sigue actuando en la sociedad de la región; los docentes se actualizan de manera permanente en beneficio de la labor educativa; los administrativos siguen creciendo en la atención y el servicio con calidad y calidez.

El impacto que se tiene a través de nuestros egresados aporta al crecimiento del municipio, del estado y del país; la vinculación con empresas y con gobierno no se ha detenido, continuamos con proyectos de colaboración a diferentes niveles, nuestra labor social en beneficio de las zonas marginadas y de los más necesitados se ha mantenido”, añadió.

Algunos de los logros

Se diseñó y operó la "Guía de la Universidad De La Salle Bajío para la operación académica en respuesta a la situación de Salud por COVID-19” (GOA).

Se consolidó la vinculación con más de 70 organizaciones de la sociedad civil y sede de importantes eventos culturales como el Festival Internacional Cervantino.

El 18 de junio del 2020 el Comité Técnico de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C. (ANPADEH), dictaminó como “Acreditada” la Licenciatura en Arquitectura.

Por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), se realizó vía remota la evaluación para re-acreditar por cinco años más las Licenciaturas en Contaduría Pública y Administración de Negocios, Campus Salamanca, así como Educación y Medicina Veterinaria y Zootecnia, del Campus Campestre.

La certificación de laboratorio de pruebas de transporte ISTA® demuestra un fuerte compromiso con la profesionalidad del embalaje de transporte, además, de garantizar que un laboratorio esté debidamente equipado para realizar las pruebas de rendimiento de los paquetes ISTA.

En infraestructura, destaca la modificación y equipamiento de 50 aulas de clase para dar continuidad a la operación no presencial e híbrida que establece la GOA. Se inauguró la Sala de Juicios Orales en el campus Campestre; remodelación de la clínica del posgrado en Prostodoncia y Endodoncia; y la ampliación del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies.

De acuerdo al Plan Anual de Formación, invirtieron más de 48 mil horas hombre en capacitación de directivos, funcionarios, docentes, personal administrativo y de apoyo

Subieron nueve posiciones más en el Ranking Iberoamericano de Instituciones de Educación Superior 2021. Desarrollaron 52 proyectos de investigación durante todo el 2020.

Fueron seleccionados finalistas dentro de las 10 mejores soluciones para inspirar la Innovación e implementar nuevas ideas en las organizaciones por parte de la IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation)

Incrementamos el número de becas durante este periodo en respuesta a la situación económica a la que se enfrentan muchas familias de nuestro país. Las becas otorgadas durante el 2021 fueron: 225 posgrados, 4 mil 346 licenciatura semestral, 135 licenciatura cuatrimestral, mil 114 preparatorias, y 181 secundaria.

Reitero mi agradecimiento a toda la Comunidad por lo realizado en este ciclo reportado, debemos sentirnos satisfechos por lo que hemos trabajado de manera conjunta en bien de nuestros alumnos y de la sociedad que nos demanda profesionales mejor formados y competentes en el ámbito de cada una de sus especialidades académicas”, finalizó.

Compromiso 2022-2023

Autoestudio para la cuarta acreditación ante la FIMPES y la primera acreditación ante los CIEES. Realizar estudio de clima laboral para mejores condiciones de los colaboradores. Revisión de la estructura organizacional para un mejor servicio al alumnado. Iniciar la operación de la Licenciatura en Médico Cirujano. Actualizar y socializar el Modelo Educativo de la universidad. Homologar la imagen institucional con la Red de Universidades De La Salle México. Continuar en el fortalecimiento de las finanzas de la universidad para asegurar los proyectos iniciados durante este semestre.

