Día del Maestro: Comparten historias con los profesores que los inspiraron a cumplir sus sueños

Autoridades estatales y municipales que han llegado lejos en su trayectoria comparten sus experiencias y reconocen la labor que sus maestros realizaron con ellos y cómo los inspiraron e impulsaron para alcanzar sus sueños.

José José Grimaldo Colmenero , director del Instituto Guanajuatense contra la Discapacidad , destacó que a él Dios le regaló dos papás, el biológico y al maestro Roberto Orozco , su profesor de primero en la primaria Salvador Díaz Mirón de la colonia Valle de Señora , quien influyó en su manera de ser y en su trayectoria.

Él sabe lo que significa en mi vida, yo empecé a usar prótesis cuando estaba en cuarto de primaria, y muy a su estilo y manera me obligó a caminar con ellas, yo usaba silla de ruedas y él me la quitó, en los recesos me obligaba a caminar con las prótesis y me decía palabras bonitas como ¿qué se siente ver a tus compañeros a los ojos? ¿Qué sientes al no traer las manos en el suelo?, la verdad es que agradezco mucho al maestro Orozco porque él me enseñó a leer, a escribir ya caminar con prótesis”. José José Grimaldo Colmenero Director del Instituto Guanajuatense contra la Discapacidad.

Por su parte, Mario Méndez , director del Instituto Cultural de León , destacó que fue afortunado porque tuvo muchos maestros que lo inspiraron.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El primero fue el arquitecto Víctor Edgardo Álvarez , mi maestro de Arquitectura en la preparatoria oficial . Un día me regaló dos libros de historia del arte y me dijo 'ten yo creo que te vas a dedicar a esto el resto de tu vida' y de ahí se me metió esa idea en la cabeza”.

Otros maestros que marcaron su vida fueron María Valencia y Adam Livinsky Klosowski , en la Universidad de León cuando estudiaba Historia del Arte.

La maestra María Valencia , es pintora, me enseñó a pensar, a ser libre ya cuestionar el arte desde diferentes ópticas; mi otro gran maestro, acaba de fallar el año pasado, fue Adam Livinsky Klosowski , fue un gran hombre y mi mentor intelectual, me hizo ser un poco como él con el personaje amargo y el sentido de cuestionarlo todo, me enseñó a entender la vida desde diferentes ópticas. Ellos fueron mis grandes pilares como maestros ”. Mario Méndez , director del Instituto Cultural de León.

Mario Méndez dijo que “el trabajo de maestro es muy loable, en particular me sacaron de un hoyo de conocimientos intelectuales y sembraron en mí lo que otras personas más cercanas no hacen, por eso los respeto mucho”.

Gabriel Pérez Navarro , presidente del Instituto Cultural de León , comentó que le guarda cariño y respeto a dos de sus maestros de primaria y secundaria por las acciones que realizaron para formar mejores seres humanos.

Hubo muchos maestros que influyeron en mi vida pero uno de los principales fue el padre Ignacio Hernández Pérez Vargas , un sacerdote jesuita que me tocó en la secundaria, en donde además fue el director, y Josefina Abrego , una madre teresiana que me tocó durante toda la primaria, ambos en el Instituto Jassá , porque nos marcaron los valores de ayudar a los demás, de ser solidarios, empáticos, de crecer, compartir, disfrutar y ayudar”. Gabriel Pérez Navarro , presidente del Instituto Cultural de León.

Agregó que “el padre Ignacio ya tenía y la madre sigue trabajando, le guardo mucho cariño y respeto, no solo por lo que me dejó a mí, sino a muchos compañeros, eso me marcó para crear grupo y hacer acciones que hoy en día nos forman como personas y como seres humanos”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo , gobernador del estado de Guanajuato , comentó que sin duda fueron muchos los maestros que recuerda por la influencia que dejó en él.

Muchos maestros sin duda marcaron mi vida, dejaron huella, pero sin lugar a dudas una de las que más recuerdo es de la preparatoria. Eran dos hermanas, la maestra Lety y la maestra Bety, fueron dos maestras que me llenaron además de conocimientos en las materias que nos daban, de muchos consejos de vida.