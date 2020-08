Sin cuidados la tecnología ‘secuestra’ a tus hijos

Es complejo determinar si las nuevas tecnología ayudan o perjudican el proceso educativo pues no es posible establecer una generalización ya que cada alumno lleva su proceso y discernimiento interior y aprovecha la tecnología de manera positiva o negativa.

Así lo afirma el doctor Armando Duarte, escritor, conferencista, coach familiar y autor de los libros “Construyendo familias fuertes”, “Padres digitalmente responsables” e “Inteligencias múltiples de la familia”

“La tecnología nos ayuda a obtener contenidos y a los estudiantes en sus trabajos de investigación pero los maestros también tenemos un gran reto ya que a veces estamos dando clases con cuerpos presentes y mentes ausentes porque algunos estudiantes caen en una compulsión”.

Comparó el uso de la tecnología con un semáforo en cuya luz verde quisieran los maestros que sus alumnos se quedarán usando la tecnología como herramienta de productividad y comunicación y en períodos cortos para el ocio y la diversión.

“Si se quedaran ahí podrían transitar de manera agradable y positiva su proceso educativo, el riesgo comienza cuando el alumno migra al semáforo amarillo cuando se torna aficionado a las nuevas tecnologías y se empieza a desconectar del mundo real, del deporte que antes le gustaba, la música, el arte, deja de convivir con sus compañeros con quienes antes interactuaba, jugaba, estudiaba, para conectarse a las pantallas”.

El semáforo rojo indica que la tecnología ha secuestrado al alumno, cae en adicción a la tecnología, prefiere los videojuegos y las redes sociales que estudiar o salir a convivir con sus compañeros en el mundo real.

“Prefiere aislarse en un rincón que se torna en su sagrario en casa y se va desconectando inclusive de los propios vínculos familiares”.

Agregó que el impacto emocional de la tecnología puede ser positivo si la persona la controla y la usa como herramienta para estudiar, investigar, comunicarse, acceder a videoconferencias, a la ciencia, cultura, arte, para comprar, vender y perfeccionar idiomas, pareciera que ahí no hay efectos negativos.

“El problema se da cuando se usa a la tecnología como un juguete digital porque va absorbiendo y gobernando la vida interior de las personas quienes al consumir mucho contenido visual dejan de pensar y se dejan llevar por los impulsos visuales”.

Destacó que en esta época donde la conexión a internet es masiva se está viendo a una generación vulnerable y frágil, con emociones pasajeras que generan inestabilidad.

“Muchos de nuestros alumnos que están activos en las redes sociales son emocionalmente vulnerables, hoy en día un gran porcentaje de la población estudiantil experimenta un vacío existencial, no sabe para qué existe, a dónde va, cuál es su vocación, su propósito y razón de ser, muchos se levantan como autómatas a cumplir una agenda prediseñada por otros y que a ellos no les gusta”.

Agregó que los riesgos de tener a una persona con un vacío existencial es que es difícil motivarlos y sin motivación la educación no acontece.

Señaló que el impacto que el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación está causando en la vida interior y emocional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es el camino hacia una mente dispersa que implica que su ciclo de concentración está siendo cada vez más pequeño.

“Los videojuegos que los hacen vibrar generan dopamina y cuando se desconectan y entran al mundo real nada los motiva. los videojuegos, redes sociales, transmisiones en vivo y las series están diseñadas para generar dopamina, para que el alumno se conecte y experimenta gozo, pero al desconectarse en automático entran en modo aburrido, nada los motiva, nada les entusiasma ni les parece interesante, no disfrutan el aquí y el ahora, el mundo real”.

Señaló que quienes consumen tecnología en exceso sin un propósito didáctico, de investigación o comunicación se acostumbran a que todo tiene que ser inmediato y si no es así se frustran y se desesperan.

“Eso ha llevado a la existencia de los llamados falsos positivos, es decir de los que no se concentran, no se enfocan, no se están quietos, tienen síntomas de personas con TDH porque pareciera que no aprenden pero están sobreestimulados por las pantallas que están cambiando su vida interior”.

Mencionó que otra cosa que ha traído consigo la tecnología es la agresividad ya que los videojuegos generan violencia no solo en las aulas también en casa y cada vez son más los hijos violentando a sus padres por prohibirles usar la tablet y el celular.

“Niños y adolescentes se transforman, se tornan violentos, es el mismo comportamiento de un alcohólico al que le quitan el alcohol o de una persona que fuma cuando le esconden los cigarros, viven una crisis de abstinencia porque se han acostumbrado que al usar las pantallas todo su día acontece en un contexto de placer y no saben qué hacer con las contrariedades, con las adversidades y explotan fácilmente”.

La característica más fuerte del impacto emocional del uso desmedido de la tecnología que mencionó el conferencista fue la tecnoadicción que implica que niños, adolescentes y jóvenes pueden estar encarcelados, atados a su conexión y les cuesta trabajo vivir sin su dispositivo.

“Pueden olvidar la mochila, el proyecto que iban a presentar pero no pueden llegar a la escuela sin su celular que es como una extensión de su cuerpo y tienen una sensación de vulnerabilidad al no tener la conexión que tanto placer les genera”.

Datos

En el 2019 se reportó que el consumo promedio de internet en México es de 8 horas y 22 minutos al día, es decir que una persona pasa más horas de tiempo conectado que las horas de sueño efectivas, que el tiempo real de convivencia con su seres queridos y el tiempo efectivo dedicado al estudio.

