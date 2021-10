Son papás cimientos de los hijos

León Guanajuato. Construirse como papás es la base para los cimientos del desarrollo y crecimiento de los hijos, asegura la boliviana Eliana Tardío, mamá de dos adolescentes con Síndrome de Down.

Desde su experiencia y aportaciones en el plano educativo, legislativo, social y cultural en temas de diversidad e inclusión natural, la especialista habla de la “Arquitectura parental” como la base de construcción para los hijos.

En esta vida, en ningún momento, ninguno de nosotros vamos a ser perfectos porque si no tropezamos no aprendemos y no podemos construir hijos fuertes sino estamos construidos como papás”, comentó.

La directora de la Red de Educación para Padres, quien actualmente radica en Florida, explicó que los cimientos son la base de lo que son como papás, pero estos se siguen fortaleciendo a lo largo de la vida, pero si estos no son sólidos, no significa que no se puedan construir los que necesitan y los que sus hijos merecen.

La reconocida madre latina y blogger influyente a nivel nacional e internacional destacó que el cimiento más poderoso es una relación saludable con la realidad porque si es inestable, todo lo que se edifique, tarde o temprano se va a caer.

El cimiento más grande para mí, es el entendimiento del derecho de nuestros hijos. No podemos ser defensores si no entendemos sus derechos; no podemos exigir inclusión sino sabemos de qué estamos hablando”, señaló la también integrante del Centro de Mejoras a la Educación de Florida.

Los padres de familia tienen sentimientos increíbles por sus hijos, todos tienen la oportunidad de decidir qué hacer con ese amor; como una fuerza poderosa para abrir puertas y caminos; o como melancolía que los hace vivir detrás, tenerles lástima y poner a los demás por delante de ellos porque no quieren quedar mal con nadie.

Eliana resaltó que se tiene que trabajar en la fuerza y confianza de uno mismo para usar esa voz y cambiar el mundo, pues entender la base de los derechos de sus hijos, es primordial para aprender a defender desde la educación y la lógica.

Cuando mi hijo crece y avanza; cuando mis cimientos son sólidos y muestro que sí se puede, inspiro a mi compañero de lado a que él también puede; y cuando decimos cosas como que la discapacidad es una mala palabra, nos estamos negando a la realidad de nuestro hijo que necesita apoyo, que es una persona digna y valiosa y que no necesitamos eufemismo ni etiquetas”, agregó.

Otros de los errores que se cometen como papás es el capacitismo, una forma de discriminación, pero la diferencia con la sociedad, es que se deben aceptar esos errores con responsabilidad y respeto, pues a veces buscan que los hijos hagan algo específico para demostrar su valor.

También caemos es la negación y a veces escucho o leo frases como ‘todos estamos discapacitados’ o ‘la discapacidad está en tu mente’; la capacidad sí existe y no es mala, nuestros hijos tienen derecho a vivir sus propias vidas, nuestra tarea es apoyarlos y maximizarlos”, comentó.

También se cae en la comparación y a medida que los hijos crecen se buscan parámetros de perfección para que sean como otras personas, pero tienen que ser ellos mismos, con la libertad de crecer y mostrar quiénes son y lo que les gusta hacer.

Cuando los cimientos son sólidos lo que reina en nuestras vidas y corazones es la aceptación y ésta hace que nuestros hijos sean felices y nosotros creamos esa felicidad de manera constante”, finalizó.



















