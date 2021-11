Universidad De La Salle Bajío festeja logro internacional de docente

León, Guanajuato. María Concepción Cabrera Sánchez obtuvo el segundo lugar de docente lasallista en el Concurso Internacional de Carteles.

La maestra de la Facultad de Odontología de la Universidad De La Salle Bajío, obtuvo el segundo lugar en la categoría de Caso Clínico en la competencia realizada por el Congreso de la Academia Brasileña de Ortopedia Funcional de los Maxilares.

Brasil fue sede de este evento donde la ganadora expuso el cartel “Tratamiento de Mesioclusión con Aparatología Simoes Network SN3 y SN7”, el cual habla del análisis diagnóstico de un caso clínico de una paciente de 12 años con mordida cruzada anterior.

Este trabajo también incluye la aplicación de aparatos de ortopedia funcional y de los resultados obtenidos después de sólo dos y cuatro meses de observación en la corrección de la mordida cruzada anterior y muestra que estos son eficaces para una mejoría significativa en tejidos blandos.

Cabrera Sánchez explicó que la materia de Ortopedia Funcional de los Maxilares no se imparte en México, ya que, es una especialidad que se está dando en otros países, por lo que considera importante compartir esta experiencia y conocimientos con sus estudiantes lasallistas.

También agradeció que la universidad le haya dado el apoyo para estudiar un diplomado en Querétaro, ya que la presentación del cartel fue resultado final de su preparación académica en el que contó como mentora a Aidé Terán Alcocer, profesora de la Maestría en Odontología Pediátrica.

Nos tenemos que seguir esforzando en el aspecto profesional, ya que, en la experiencia que tuve en otro país, me mostró lo competitivo que fue defender un trabajo de caso clínico en un lugar donde tienen a los mejores profesionales en ortopedia funcional, con jueces que me hicieron las preguntas más minuciosas posibles y en otro idioma, lo cual, es una barrera si no estudiamos también otros idiomas que nos ayuden a expandir e intercambiar conocimientos”, finalizó.