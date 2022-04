León, Guanajuato. El talento, creatividad y el descubrimiento de su talento en el arte, fueron expuestos por los estudiantes de la Universidad De La Salle Bajío que participaron en el taller de pintura con la artista Dirse Tovar.

La selección de sus obras, fue expuesta en el lobby del Universum Nostrum del campus Campestre.

Se mostraron 29 piezas elaboradas con diferentes técnicas, entre las que destacó el collage, la cual tuvo lugar en la época del Dadaísmo, y que consiste en recortes intervenidos con pintura acrílica. También se trabajó con las técnicas de bodegón, fovismo, blanco y negro, entre otras.

Me siento muy orgullosa de mis estudiantes, de sus logros y avances porque cada uno se expresó en este taller; no solo vemos técnicas de pintura, sino emociones y el hecho de ver cómo están felices con su obra me llena de orgullo”, expresó Dirse.