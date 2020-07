Verano 2020, un verano diferente.

Un verano con una nueva cara, lúdico, creativo, maker y familiar, poniendo en marcha las habilidades de adaptación y resiliencia que en el Hispanoamericano fomentamos en la comunidad educativa.

Ing. Verónica del Carmen Calderón Durán

Tutoría segundo año de Bachillerato

Verano 2020, sin duda un verano totalmente diferente para todos nosotros, es muy probable que no sea lo que teníamos en mente al iniciar el año, pero eso no significa que deberá ser un mal verano, aburrido o nada interesante. Las circunstancias actuales nos hacen replantear escenarios, la actitud con la que se afrontan las situaciones dará como resultado el convertir estos momentos en oportunidades de aprendizaje y beneficios que de otra manera no tendríamos.

Aprovechemos entonces la oportunidad de iniciar algo diferente este verano, algo inusual o fuera de la rutina, que sea divertido y fomente la unión y convivencia familiar. Transformemos este verano en aquel que jamás olvidaremos, dando pequeños giros a situaciones cotidianas que permitan cambiar la perspectiva de las actividades.

Aprovechando el clima, ¿por qué no poner una tienda de campaña en el jardín, la sala o el patio de nuestra casa y pasar la noche ahí?, además de ser algo diferente, se pueden realizar actividades propias de cualquier campamento, desde el armado de la tienda, la preparación de las bolsas de dormir, el tener a la mano aquellos bocadillos que son nuestros favoritos, cantar o tocar algún instrumento.

Existen gran variedad de juegos que se pueden realizar durante un campamento en casa, bajo la premisa de que lo importante no es el lugar sino la compañía, podemos organizar una Búsqueda del Tesoro, jugar Simón dice o Basta; inventar historias donde cada uno de los integrantes de la familia va creando una parte del cuento. Todas estas actividades fomentan la creatividad, imaginación, colaboración y trabajo en equipo, pero principalmente fomentan la diversión y la unión familiar.

Si nuestro campamento es al aire libre podemos hacer a la tecnología nuestra aliada para realizar actividades que lejos de aislar a los integrantes, fomenten la unión, el trabajo colaborativo y el aprendizaje. Tal es el caso de la aplicación llamada Skyview Lite, la cual puede ser descargada en el celular o en una tablet y que nos permite observar los planetas, las estrellas, constelaciones y nos proporciona datos precisos para cada uno de ellos; incluso se puede utilizar con nubosidad.

Muchas personas utilizan el verano para visitar a la familia que vive lejos; con la particular situación de este verano podemos utilizar los recursos tecnológicos para acercarnos y realizar juegos de mesa en línea con ellos. Varios de ellos son multijugador, incluso hay algunos que incluyen chats de texto o voz para comunicarse entre sí durante la partida.

Aquí te sugerimos algunos sitios de este tipo:

Cokitos https://www.cokitos.com/

Tabletopia https://tabletopia.com/

Hay innumerables opciones para pasar un verano increíble, solo hace falta un poco de imaginación y el enorme deseo de convivir y estrechar lazos con nuestros seres queridos. El Complejo Educativo Hispanoamericano siempre interesado en fomentar el valor del amor y unión familiar desea que todos ustedes gocen de un excelente verano lleno de salud, diversión y amor.

“Si no existiera el invierno, la primavera no sería placentera, y si no pasamos por la adversidad la prosperidad no sería bienvenida”.

Anne Bradstreet.

Apoyo tutorial en la educación a distancia