Amazon León recluta personal en Enlace Laboral en Poliforum

León, Guanajuato.- En la nueva edición de Enlace Laboral, personal de Amazon León entrega un código QR a las personas interesadas en laborar en el nuevo centro de distribución de la ciudad.

Las colaboradoras de Amazon explicaron que cuando se liberen las vacantes, tomarán en cuenta la base de datos que comenzaron a generar en el Enlace Laboral que se lleva a cabo este lunes en el Poliforum León. Hasta la 1 de la tarde, habían atendido a 200 personas.

El volante que entrega el personal de la compañía de entrega lleva impreso un código QR, que al escanear abre la página de Amazon Jobs, en la cual se deben capturar los datos personales.

Señalaron que será en el próximo mes de agosto que los interesados en postularse a una vacante podrán acceder a la plataforma para enviar su currículum.

Evelin Hernández, staff de Amazon, explicó que de momento quieren dar a conocer que la empresa está lista para contratar, pero será en agosto que recibirán únicamente en línea los currículums.

Agregó que los puestos disponibles en esta etapa son operativos, es decir, los relacionados con el trabajo en almacén; sin embargo, de momento no cuentan con información sobre el promedio de salarios.

Reiteraron que durante todo el mes de agosto estarán recibiendo solicitudes y quienes resulten seleccionados comenzarán a trabajar en septiembre.

Detalló que no importa que los postulados no tengan experiencia, ya que serán capacitados por la empresa, además de que no hay límite de edad.

Nosotros lo que les pedimos es que tengan interés en Amazon.

Al ser una empresa digital la única vía para postularse es en línea, en los canales oficiales de la empresa, de ahí que con el código QR evite ser objeto de algún tipo de fraude.

