Aumentan 32% los despidos en Guanajuato

León, Guanajuato. El año pasado Guanajuato tuvo un incremento del 32% en despidos de personal por cierre de negocios, en comparación con 2019.

Tan solo en el primer trimestre del 2021, 53 mil personas perdieron su empleo, de ellas 20 mil fueron por recorte de personal y 5 mil porque la empresa quebró.

Al inicio de la pandemia -en marzo del 2020-, cerraron el estacionamiento dónde trabajaba Ma. de la Luz Landeros Zamudio.

La mujer de 69 años trabajaba haciendo el aseo en el estacionamiento Fundadores de la zona centro de León, tenía una antigüedad de tres años.

Por su edad, fue una de las primeras que despidieron, a pesar de no tener ninguna enfermedad.

Mientras que en el primer trimestre del 2019 en Guanajuato perdieron su empleo 40 mil 305 personas, la cifra aumentó a 53 mil 168 personas en el mismo periodo del 2021, un aumento de 12 mil 863 personas despedidas.

La cifra del año pasado fue muy similar a la de 2020, cuando fueron cesadas 53,004 personas.

En cuanto a las edades, la mayor cantidad de las personas despedidas tienen de 30 a 39 años. Este grupo sumó 12 mil 339 personas.

De las personas despedidas en la entidad, 42% de la población tiene como formación secundaria terminada.

Cuando trabajaba en el estacionamiento Ma. de la Luz Landeros Zamudio recibía mil 600 pesos quincenales, al despedirla no la liquidaron.

Además de su sueldo recibía una pensión del Gobierno Federal, pero perdió su tarjeta y no la ha repuesto.

Al quedarse sin empleo hace ya dos años, usó sus ahorros pero actualmente se le terminaron.

A lo largo de su vida, Ma. de la Luz trabajó haciendo limpieza en casas, bancos y recientemente en el estacionamiento del Mercado Aldama.

Luz es madre soltera con una hija, no tiene pareja. La casa que heredó de su mamá, uno de sus hermanos la despojó y desde entonces ha estado viviendo con otro en el fraccionamiento Hidalgo.

Duerme en un sillón, sin privacidad, cama, ni cuarto propio, como parte de sus obligaciones debe lavar los trastes y limpiar la cocina, pero no tiene derecho a usar nada de la casa; gas, agua o luz porque se los niegan.

A diario acude a los comedores gratuitos que se instalan en el centro, sale todo el día para evitar incomodar a sus familiares.

Una maestra amiga suya, le da la oportunidad de bañarse. Los viernes un sacerdote del Templo Expiatorio, entrega 25 pesos a los abuelos y ella se forma para recibirlos.

Regularmente se traslada caminando a los sitios, “uno se acostumbra a todo”, dijo.

Lo único que me duele es no ser joven para no depender de nadie”.