Peligra sueldo de cientos por saturación del SAT para tramitar constancia fiscal

León, Guanajuato.- A partir de esta semana, cientos de empleados en León se podrían quedar sin recibir su sueldo ante la falta de mayor personal para el trámite de constancia de situación fiscal del SAT.

La presión de que les detengan su salario ha provocado que trabajadores acudan en masa a tramitar su constancia de situación fiscal en las oficinas del SAT León ubicadas en bulevar Campestre.

LEE TAMBIÉN: SAT ofrece entrega masiva de Constancia de Situación Fiscal

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En promedio el tiempo de espera varía de 40 a 90 minutos. El flujo constante es de al menos 300 personas en fila, que a su vez iba haciendo una “s” de tres filas paralelas.

Personal de la oficina del SAT se hace cargo de realizar el trámite y van haciendo la entrega del documento en bloques de 50 personas, que son atendidas fuera del edificio en el estacionamiento lateral.

Un viaje de hora y media desde Cortazar fue el que tuvo que hacer Ma. Ofelia Flores Luna para solicitar su constancia de situación fiscal en las oficinas del SAT.

Ella tuvo que hacer dos visitas a la oficina, ya que en el primer intento su RFC se lo rechazaron porque tenía mal sus datos: le faltaba un punto a su nombre.

LEE TAMBIÉN: SAT: Conoce la importancia de entregar tu Constancia de Situación Fiscal en el trabajo

A finales de abril comenzó con el peregrinar en oficinas para corregir sus datos, primero en el INE y dos veces en el SAT.

Ofelia trabaja como promotora de una marca de cosméticos y es líder de un grupo de 90 mujeres. Comentó que sus compañeras pudieron hacer el trámite en Lagos de Moreno, donde se ubica su gerente.

En su trabajo le están pidiendo la constancia a más tardar el 31 de mayo; en caso contrario le detienen sus comisiones.

Detalló que la cédula igualmente le va a servir para tramitar su pensión de jubilación, pero en el IMSS la persona que le haría el trámite está de vacaciones y no le dan solución.

LEE TAMBIÉN: Abarrotan oficinas del SAT por constancia de situación fiscal

‘Si no, no me pagan’

“Me la pidieron para que me paguen mi nómina, si no, no me pagan”, esta fue la razón para hacer su trámite explicó Alejandro Pérez García, quien trabaja en una tienda departamental como vendedor.

Detalló que el comprobante se lo solicitaron la semana pasada. En caso de que no presentara el documento le advirtieron que no se extrañase de que no le llegara su nómina.

En la empresa le facilitaron un permiso para llegar más tarde y cumplir con el trámite, bajo la advertencia de que de no hacerlo podría no recibir su nómina.

Se acerca la fecha límite para entregar constancia

El último día de mayo era la fecha límite que tenía Juan Alexis García González, para presentar su constancia de situación fiscal.

“Nos dijeron que nos iban a dejar sin sueldo”, señaló.

El trabajador es guardia de seguridad desde hace dos años, en la compañía trabajan 50 elementos que están en la misma situación. Les dijeron que les iban a retener el sueldo, en caso de no presentar su constancia de situación fiscal en la fecha indicada.

Al terminar su turno la empresa los llevó para que realizaran el trámite junto con sus compañeros.

Quiere evitar le detengan su nómina

Para evitar que le detengan su nómina Graciela Vázquez González acudió a la oficina del SAT para tramitar su constancia de situación fiscal.

Hace dos semanas le notificaron que debía presentar el documento; su fecha límite es el 3 de junio.

La inspectora de piel detalló que de no realizar su constancia le anticiparon que le detenían la nómina. Aprovechó que su turno comenzaba por la tarde para realizar el trámite.

MCMH