MAZDA IMPULSA EL TALENTO FEMENINO

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la planta de Mazda en México reconoce la meritoria labor de las mujeres dentro de la organización.

A 8 años de haber iniciado operaciones en la Ciudad de Salamanca, Mazda ha logrado consolidar un sólido equipo de trabajo en un ambiente en el que se respeta la individualidad y se promueve el desarrollo profesional en igualdad de condiciones.

El papel de las mujeres ha sido fundamental para el logro de los objetivos que la armadora japonesa se propuso cuando arribó a Guanajuato. Por ello, en el marco del Día Internacional de la Mujer, entrevistamos a un grupo de colaboradoras para reconocer el gran valor que las mujeres aportan a la industria automotriz.

En la planta de Mazda trabajan alrededor de 1,400 mujeres, quienes desempeñan diferentes funciones operativas y administrativas. Platicamos con algunas de ellas para conocer su trabajo y trayectoria.

TESTIMONIOS:

PERLA CAMPOS

Tengo 7 años laborando en Mazda. Al escuchar sobre la industria automotriz pensamos que es un trabajo para hombres, pero hoy en día las mujeres podemos ser parte de ella y hacer grandes logros tanto laborales como personales. Yo entré en la posición de operadora, sin experiencia alguna, y hoy día soy líder de compras del área de calidad y estoy orgullosa de ello.

ISABEL RIVERA

Pertenezco al área de Ensamble Motores y me desempeño como operadora de producción. Hoy puedo decir con gran orgullo y felicidad que, gracias a la inspiración que Mazda despertó en mí, he alcanzado uno de mis mayores objetivos que era culminar mis estudios como Ingeniero Mecánico Automotriz. Mi próxima meta es lograr la especialidad en diseño de autos.

JESSICA MUÑOZ

Pertenezco al área de Ensamble Final. Ingresé como operadora en mayo de 2014. A lo largo de estos años, he tenido la oportunidad de conocer y comprender el sistema de producción de Mazda para garantizar la más alta calidad en nuestros procesos. Esto ha sido un parteaguas para mí y una gran motivación para continuar desarrollándome. Me gusta mucho mi trabajo y me siento satisfecha. Mazda nos enseña a ser proactivos y a anticiparnos a las circunstancias, así como a tener una actitud positiva y aprender con gusto todo lo que podamos.

MARI SATO

Soy intérprete. Mi responsabilidad es ser el enlace para la adecuada comunicación entre el personal mexicano y el japonés, contribuyendo a la creación de una cultura híbrida y logrando un profundo entendimiento cultural en nuestra empresa. Mazda nos cuida y nos ofrece oportunidades sin distinción de género, por ello, me siento orgullosa de formar parte de esta gran familia. No perdamos de vista que siempre hay algo por lo que debamos sentirnos agradecidos.

WENDY HERNÁNDEZ

Me desempeño como Gerente de Compras y me enorgullece decir que, gracias a múltiples negociaciones, realicé la adquisición de la maquinaria para arranque de la Planta. Desde 2012, Mazda ha sido la plataforma para lograr mis metas y encontrar el equilibrio al ofrecerme un entorno confiable y seguro. A lo largo de estos años, he aprendido a reinventarme para trascender, es decir, a retarme a mí misma a “desaprender” la experiencia anterior y “reaprender” con un enfoque en la ideología japonesa (Kaizen). A todas las mujeres les puedo decir: prepárense, busquen constantemente su capacitación y siempre hagan las cosas con determinación, disciplina y constancia.

ROCÍO GUERRERO

Soy Gerente de la planta de motores. Desde que Mazda inició, nuestros maestros japoneses expresaron su gran admiración por la gran valentía de las mujeres mexicanas para realizar trabajos que comúnmente realizaban solo los hombres. Ahora, nuestra participación y trabajo ha evolucionado, y he tenido la fortuna de conocer historias de muchas mujeres valientes que no conocen los obstáculos ni lo imposible, historias inspiradoras que me llenan de gran motivación, admiración y orgullo de pertenecer a esta gran familia Mazda, pues somos una fortaleza esencial para construir los mejores vehículos del mundo.

PAULINA MIRANDA

Me encargo de liderar y mejorar la eficiencia de los nuevos proyectos. En 2019 fui seleccionada para ir a Japón en donde todas las plantas de Mazda nos reunimos para compartir y aprender experiencias de calidad y proyectos. Además en 2021, logré certificarme como auditora en el Sistema de Gestión de Calidad de Proveedores. Pienso que, en la industria automotriz, las mujeres debemos estar seguras que ser mujer no es una razón para no lograr lo que queremos, hemos demostrado a lo largo de la historia que el éxito no tiene barreras y mucho menos género.

DANIELA MARTÍNEZ

Mi rol principal es gestionar las compras necesarias de la planta de soldadura. Constantemente estoy en la búsqueda de actividades que ayuden a mejorar los procesos. Durante los 8 años que llevo laborando en Mazda se me ha permitido desarrollar mis habilidades e incrementar mis conocimientos, teniendo como resultado un cambio positivo profesional y personalmente hablando. Yo aconsejaría a las mujeres tener apertura al aprendizaje y a la preparación, y a esforzarse día con día para lograr todo lo que se propongan.

THALÍA FRAUSTO

Actualmente me desempeño en la posición de coordinadora de Ingeniería de Partes de Servicio. Mi mayor logro dentro de Mazda ha sido formar parte del equipo que arrancó las operaciones del Centro de Distribución de Partes hace 2 años. Esto con el objetivo de brindar un mejor servicio al cliente. Mi consejo a las mujeres que buscan crecimiento dentro de la industria automotriz es no tener miedo. Muchas veces grandes oportunidades vienen disfrazadas de temor e incertidumbre, hay que atreverse a descubrir la mejor versión de nosotras mismas.

DIANA MARTÍNEZ

Ingresé en 2014 y hoy día soy coordinadora en la planta de Pintura. Uno de los proyectos de gran impacto que he liderado es la implementación del sistema de monitoreo y control de consumos por unidad de los materiales, el cual permite identificar de manera inmediata la variación de consumos de materiales. El trabajar en Mazda me ha hecho crecer a nivel profesional y personal, superándome cada día en una constante competencia conmigo misma. La clave está en no pensar si eres hombre o mujer, todos tenemos capacidades y habilidades diferentes, solo tienes que ser disciplinada y comprometida con tu trabajo.

GABRIELA FAJARDO

Llevo 7 años fungiendo como operadora en el almacén de la planta de Pintura. Mazda me ha dado la oportunidad de participar en distintos proyectos, realizando mejoras relacionadas a la calidad, costo y eficiencia. Esto me ha impulsado a terminar mi carrera universitaria en Ingeniería Industrial. Me siento sumamente orgullosa de pertenecer a la industria automotriz, aún más, de ser parte de esta prestigiosa marca que es Mazda. Yo les aconsejo a las mujeres que quieran entrar a esta industria que se animen, porque tenemos mucho talento y capacidad por demostrar.

ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Quiero platicarles cómo ha sido mi proceso de trabajar en Mazda. Soy una mujer a la que le gustan los retos y, gracias a esta oportunidad que se me ha brindado, he podido desarrollarme en la planta de Estampado, mantenimiento a troqueles, administración y control de producción. Estoy muy contenta de lo lejos que he llegado desde el 2017 que entré, pero nunca dejó de aprender, siempre hay algo nuevo para aportar a nuestro conocimiento y alcanzar la superación.

CLAUDIA TORRES

Soy subgerente de Ingeniería de Manufactura en la planta de Pintura. Mi mayor aportación ha sido la introducción de la nueva tecnología Aqua-tech (pintura a base agua), mejorando la calidad de la pintura y contribuyendo a ser una empresa amigable con el medio ambiente, ya que mantiene bajos niveles de emisiones.

Mi mayor satisfacción personal es haber logrado el reconocimiento y la confianza de Mazda para delegarme un proyecto de tal magnitud, lo que me confirma que no hay límites ni obstáculos, siendo fuerte y firme en tus convicciones y visualizando tus metas.

FOTÓGRAFO: Julián Pérez