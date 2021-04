'Después de ti' muestra la incapacidad para entender la muerte

Ciudad de México.- Sin recurrir a la experiencia lúgubre, “Después de ti” muestra esa incapacidad que tenemos para entender la pérdida o la trascendencia de un ser humano.

Giuseppe Gamba, quien interpreta a Gil en este película mexicana, habló en entrevista con AM sobre su personaje, y cómo abordar el tema de la muerte.

Habla de la pérdida, más no lo hace en la perspectiva lúgubre, sino esperanzadora; nos enseña que no estamos capacitados para lidiar con cosas tan raras en la vida como la muerte y no estamos capacitados para comunicarnos o conocernos. Habla del amor propio y sobre cómo entendernos”, dijo el actor.