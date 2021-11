VIDEO. Esto opina Alicia Machado de la visita de Pablo Montero a Nicolás Maduro

Estados Unidos.- En estos días se hizo viral que Pablo Montero fue contratado para cantarle al primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, con motivo de su cumpleaños número 59 .

El evento fue transmitido por redes sociales y se pudo ver al cantante mexicano interpretar los temas "Las Mañanitas", "Alma llanera", "Volver, volver", "El rey" y "Moliendo café"; además, estuvo acompañado del Mariachi Show 2000.

Tras todo este show en Venezuela , Pablo Montero se volvió tendencia y fue duramente criticado por cantarle al presidente Nicolás Maduro y mostrarse muy cercano a él y convivir de tú a tú.

Ahora la ex Miss Universo, Alicia Machado, expuso su sentir al respecto durante una entrevista con el programa "En Casa con Telemundo", la cual fue retomada en su propia cuenta de Instagram.

Además enfatizó que consideraba a Pablo su amigo, lo que ocasionó una gran desilusión en ella, más que nada debido a la situación que impera en su país, debido a su primer mandatario.

He tenido miedo por mucho tiempo por la situación que vive mi país, pero creo que me siento en lo personal, si quizás Pablo no fuera mi amigo no sentiría esto, pero siento como mucha desilusión. Estoy muy desilusionada", agregó.