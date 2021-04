Campeones de Exatlón abren su corazón en 'Mimí Contigo'

Ciudad de México.- Los 8 meses del Exatlón se resumieron a 8 horas de subidones de emociones, que tanto Mati Álvarez como Pato Araujo no terminan de digerir tras coronarse como campeones.

En entrevista con Mimí, Mati recibió un mensaje de su tía fallecida, quien le prometió jamás dejarla y cuidarla desde el cielo. Su tía tenía una ONG llamada “Impacto”, dedicada al cuidado de los niños.

Notablemente consternada, Mati no daba crédito al cúmulo de emociones que la recibieron a su llegada a México desde República Dominicana, lugar donde se realizó el Exatlón.

Llego a México y me dan estas noticias, me gustó mucho el mensaje de mi tia. Creo que en este Exatlón aprendí a valorar las pequeñas cosas de la vida, como mi familia”, dijo.

Tras 217 días de ausencia de sus hogares, los sentimientos estuvieron a flor de piel, sobre todo los de Evelyn, la subcampeona, que lloró al ver a su madre Evelia Vázquez.

Tuve un suceso muy fuerte en septiembre pasado, le pedí que me dejara ver a mi hija; ella no está enterada de lo que me pasó, le pedí a Dios volver a ver a mi hija, y esto es más emocionante que ayer, el crecimiento, lo que ella ha ganado”, comentó Evelia.