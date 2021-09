México. Andrea Legarreta hizo fuertes declaraciones sobre su esposo Erik Rubín durante el programa “Hoy”. En el matutino de Televisa, la conductora aseguró que el ex integrante de Timbiriche ha sido su único novio.

Todo comenzó cuando los conductores de la emisión charlaban de una nota sobre que el actor Juan Soler habría regresado con su primera novia. Enseguida, Juan José ‘Pepillo’ Origel preguntó a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, si ellas volverían con alguna de sus ex parejas, fue ahí cuando Galilea Montijo aseguró que jamás volvería.

¿Qué?, Iugh ¡No, Jamás! ¡Ay no!” dijo Galilea Montijo en tono de burla y risas.

Algunos novios de la Gali han sido el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco y el doctor Jorge Krasovsky, quien hace unos años, tenía una sección de salud en “Hoy”.

Sorprende Andrea Legarreta

Pero la declaración inesperada la brindó Andrea Legarreta, cuando dijo que su único novio ha sido Erik Rubín y que inclusive llegó virgen al matrimonio.

"No, lo bueno es que Erik fue mi único novio y el primero en mi vida, me casé virgen”, declaró Andrea Legarreta, lo que provocó la risa de sus compañeros porque no podían creer lo que aseguró la presentadora.

Y aunque sus compañeros Galilea Montijo y Arath de la Torre no le creyeron, ‘Pepillo’, dijo que él sí creía en ella.

Erik Rubín y Andrea Legarreta desde hace 21 años disfrutan de su unión matrimonial, y tienen dos hijas; Mía de 16 años y Nina de 14.

