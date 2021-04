Ésta es la foto que Khloé Kardashian quiere desaparecer y explica sus motivos

California.- Una lucha encarnizada por desaparecer una foto en donde Khloé Kardashian aparece al natural, comenzó desde que esta foto circula en redes sociales. Ella explica el motivo.

Hola chicos, aquí estamos yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La fotografía que se filtró esta semana era bonita, pero para alguien que ha estado luchando con su propia imagen durante toda su vida, cuando alguien hace una foto que no es favorecedora y con una mala iluminación que no muestra tu cuerpo como es después de trabajar duro para llevarlo a este punto…”

La foto censurada de Khloé. FOTO: ESPECIAL

Así se refirió la foto en donde sale en sus últimas vacaciones, mostrado sin retoques, en lo que considera una mala iluminación y poniendo en evidencia un poco de celulitis.

“ Debería tener el derecho de que no sea compartida, sin importar quién soy. En verdad, lapresión, la constante ridiculización y el juicio durante toda mi vida para que sea perfecta para después encontrarme con los estándares de otros sobre cómo debería estar, es demasiado para mí", explicó.

La socialité reveló que utiliza filtros para favorecer su cuerpo, pues de esa manera, se muestra al mundo como figura pública.

La chica Kardashian quiere mostrar la imagen que ella quiera. FOTO: ESPECIAL

“Quiero presentarme al mundo y cómo quiero que me vean. Es exactamente lo que quiero y lo seguiré haciendo sin pedir perdón", finalizó.

El equipo de Khloé sigue trabajando para desaparecerla, y bloqueando a quien la comparta sin su consentimiento.

“Para aquellos que sienten la presión constante de no sentirse lo suficientemente perfecto, quiero que sepas que te veo y entiendo. Todos los días me dicen mis familiares y amigos que me aman que soy hermosa pero sé que hay que creerlo desde dentro. Todos somos únicos y perfectos a nuestra manera. Cualquiera que elija ser visto. Me he dado cuenta de que no podemos seguir viviendo la vida tratando de encajar en el molde perfecto de lo que otros han establecido para nosotros. Solo hazlo y asegúrate de que tu corazón esté feliz”, finalizó.

¿CÓMO LLEGÓ LA FOTO?

Tal parece que un error del equipo de Khloé fue el motivo de esta polémica, pues la foto fue tomada por su abuela en sus últimas vacaciones en la casa de su madre.