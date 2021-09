México.- Luego de qué se dió a conocer que la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, eran investigados por su presunta participación en un fraude de casi 3 millones de pesos y se girara una orden de aprehensión contra ambos, se dice que la pareja huyó a Estados Unidos.

Un ex trabajador de la conductora relató a la revista TV Notas que Inés y Víctor Manuel ya estaban enterados sobre su próxima aprehensión y por ello decidieron huir a Estados Unidos y evadir la ley.

Inés, tras darse a conocer la noticia de su presunto lío legal, dio un comunicado en sus redes sociales negando estar enterada de esta investigación, lo cual según el ex empleado es falso.

El extrabajador dijo que la investigación había comenzado desde 2016 y asegura que cuando Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga contrajeron matrimonio en 2015, la fortuna de la conductora comenzó a crecer, lo qué provocó incertidumbre en las autoridades quienes comenzaron a investigar sus ingresos.

Además, el extrabajador de Inés confirmó que tras no presentar su declaración al Servicio de Administración Tributaria (SAT), comenzaron las investigaciones en 2016, en ese entonces Gómez Mont obtuvo amparos, lo que calmó por un momento sus problemas.

Las autoridades también investigan a su esposo, Víctor Manuel Álvarez, ya que su hermano dirige el despacho Álvarez Puga & Asociados, donde el SAT comenzó a investigar la obtención de fuertes sumas de dinero de las que se desconoce su procedencia.

Ahora, se sabe además de los problemas con hacienda, enfrentan una nueva acusación que indicaría que participaron en un fraude de 3 millones de pesos.

Mucho antes de que se diera la orden de aprehensión, Inés se amparó en junio para no ser acusada por las autoridades, lo que causa intriga debido a sus declaraciones, donde dijo desconocer los motivos de la investigación.

El mismo día que se supo que había una orden de aprehensión contra ellos (10 de septiembre), Inés escribió en sus redes que no ha tenido acceso a ésta, pero curiosamente desde junio pasado se amparó para no ser acusada de haber realizado negocios con dinero de procedencia ilícita”, dijo el ex trabajador.