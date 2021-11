México.- La tercera temporada de “Luis Miguel, la serie” está llena de sorpresas, pero sobre todo, drama y para muchos tristeza, pues esta es la última temporada del éxito del cantante mexicano, en la que se muestra su vida amorosa con Mariah Carey.

A través de seis capítulos se mostró el otro lado de Luis Miguel, pero quizá uno de los momentos que más emocionó a los fans fue cuando conocimos un poco del romance entre Luis Miguel y Mariah Carey.

Su historia comenzó en Aspen, Colorado, durante un invierno navideño. La serie combina realidad con algo de ficción, como lo aclara Luis Miguel, pero a través de la intérprete estadounidense se han confirmado muchas escenas que se presentan durante los capítulos finales de la serie.

Seguidores de la serie se han convertido en “investigadores”, pues durante la serie son muchos los que indagan más a fondo sobre las historias que se muestran, por esta razón se hizo viral una entrevista que concedió Mariah a Oprah Winfrey en esa época.

La presentadora le preguntó sobre su relación, luego de qué aseguró que salía con Luis Miguel.

Yo he tratado de no hablar mucho de esto, pero… Estábamos en Aspen, Colorado, en la Navidad pasada”, contó un Carey enamorada.

Mariah, trataba de evitar hablar sobre su relación con Luis Miguel a la prensa.

Luis Miguel llenaba de costosos regalos a Mariah Carey

En dicha entrevista, la cantante de “Fantasy” confirmó lo que vimos en la serie, asegura que el intérprete de “Culpable o no” rentó una casa en Aspen, Colorado, donde ella también habría rentado otra para estar con su familia. Las personas que rentaron las casas hicieron su labor de “cupido”, pues fueron los encargados de reunir a la futura pareja.

Los que nos rentaron las casas a él y a mí, le dijeron que yo lo quería conocer, y yo ni sabía que Luis Miguel estaba ahí. Y me dijeron que él quería hacer una fiesta privada para mí. Así que fueron los que nos rentaron las casas quienes estaban haciendo el papal de Cupidos para que él y yo nos uniéramos”, recordó la cantante.

Tras ello, la relación parecía perfecta para ambos, pues al llevar carreras similares, todo marchaba bien.

Aunque la relación no continuó igual como ellos quisieran, pues en su libro biográfico llamado “The Meaning Of Mariah Carey”, ella revela que “la primera cita no fue lo que yo esperaba"

Después de que ambos habíamos tomado unas copas y una cena incómoda, todavía no podía deshacerme de él… acababa de conocer a este tipo y estaba completamente borracho”, contó.

Por supuesto que “El Sol” no dejaría que esa mala noche se quedará grabada en la mente de Mariah, por ello al siguiente día le envió un costoso collar de Bulgari y ahí; Mariah se dio cuenta del estilo de Luis Miguel, pues nunca dudó en demostrar su amor hacia ella con lujosos regalos, incluso asegura que en una ocasión llenó un jet privado con rosas rojas para sorprenderla.

Pronto supe que era su estilo; era un auténtico amante latino. Él no reprimió sus demostraciones materiales de adoración. Una vez, llenó todo un jet privado con rosas rojas para sorprenderme”, confesó Mariah en su biografía.

Luis Miguel, siempre llenaba de costosos regalos a Carey.

La razón de la ruptura entre Mariah Carey y Luis Miguel

La cantante de confesó que a pesar de qué su relación con el hermano de Alejandro Basteri fue grandiosa, los problemas surgieron y en la versión que ella dio a conocer, asegura que tras perder a su madre, Luis Miguel la pasó mal emocionalmente y era difícil ayudarlo, por ello decidieron separarse y dejar que el superará a su manera la lamentable pérdida.

Había pasado por muchas cosas y perdió a su madre a una edad muy temprana (…) Hice todo lo posible para apoyarlo emocionalmente, pero estaba pasando por mi propia situación, llegó un punto con el que ya no podía lidiar con eso. No nos ayudábamos a sanarnos. En el mejor de los casos, Luis era generoso, espontáneo y apasionado, pero en el peor, era errático y ansioso y tenía una nube oscura colgando sobre su cabeza”, se lee en su libro.

mpadilla@am.com.mx





Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos