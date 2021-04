CDMX.- Patty Manterola lanzó un rotundo mensaje a los productores de Luis Miguel la serie 2, al negar el parecido moral con el personaje de ‘Paola’ interpretado por Fátima Molina.

La famosa señaló en redes sociales, que sus manejadores trataron de localizar a la producción previo al estreno, sin obtener alguna respuesta.

Todo comenzó en el episodio 3 (‘Suave’) de la ya mencionada serie, en el que se habla de la rivalidad de Cristian Castro (Cris Váldes), y un romance entre Micky y una de las integrantes de Garibaldi.

Todo apuntaba que era Patty Manterola y no Pilar Montenegro, era la misteriosa mujer, finalmente es la cantante quien sale en su defensa y negó cualquier parecido moral. Incluso, que ella nunca le pidió al cantante no asistir al cumpleaños de Michelle Salas.

Según se narra, el romance fue entre 1994, tiempo en el que mantuvo una relación con el fallecido Xavier Ortíz.

Por la mujer integra que soy, no sé si algún día compartiré mi versión de todo lo relacionado con este tema y si valga la pena, ya que los que me conocen, saben perfectamente quién soy en realidad”, dijo.

Todo esto, señaló, afecta directamente a su persona, por ello, lanzó ese mensaje dejando claro que el personaje se aleja de la mujer que es.

Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado, la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi. Categóricamente les digo (…) que si están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente de la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años”

(Esto) afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Con el escudo de la ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia. Quiero dejar muy claro que yo jamás estuvo con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, finalizó.