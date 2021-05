Marcela Basteri ¿sigue viva? esto lo afirma un ex agente de Interpol

CDMX.- Desde 1986 se desconoce el paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel; en la serie, vemos a un Luis Miguel resignado y dejando las investigaciones atrás, dando por caso cerrado la localización de su madre.

Por años se ha especulado que Marcela está muerta, que está en España y sus restos reposan en la casa de las Matas en ese país...pero este ex agente de Interpol tiene información diferente.

Miguel Aldama, exdirector de la Interpol en México, quien aseguró haber hablado con la madre de “El Sol”, Marcela Basteri, hace año y medio, lo que aparentemente confirma que está viva.

La declaración del ex agente de la Interpol fue emitida en entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, a través de su canal de Youtube, este martes, donde el ex director de la Interpol señaló que la madre de Luis Miguel se comunicó con él.

Aseguran que Marcela sigue viva. FOTO: ESPECIAL

Al ser cuestionado sobre cuál sería el paradero de la madre del intérprete de “Suave”, el ex agente se limitó a señalar que en aquella llamada realizada con Marcela Basteri prefirió no solicitarle su ubicación. para no meterse en problemas.

En ese sentido Miguel Aldana, declaró que él habló el año pasado con Marcela, quien no le dio muchos detalles de su paradero y sólo decir que estaba bien y tranquila:

Otros dicen que Marcela está muerta. FOTO: ESPECIAL

No te puedo decir nada, te agradezco mucho y estoy bien”, fueron las palabras que según el agente expresó la madre de Luis Miguel.

Como dato extra, en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Miguel Aldana, se contradijo, pues si bien afirmó con seguridad la existencia de Marcela, también señaló que ‘cree’, que la mamá todavía se encuentra con vida además de insinuar que posiblemente el cantante mantiene comunicación con su progenitora en la actualidad.