México.- Maribel Guardia demostró que sí le hace caso a sus seguidores, pues ya bañó a su perro para posar en una foto de lo más sexy en Instagram.

Es que hace unos meses, la actriz de Televisa de 62 años de edad, causó polémica en las redes sociales cuando subió una imagen de ella y a su lado aparece uno de sus perros, aparentemente sucio y desaliñado.

Los usuarios de internet no perdonaron a la ex pareja de Joan Sebastian y en aquella ocasión, criticaron que tuviera a su mascota muy descuidada, pero también surgieron memes por el aspecto tan reluciente de Maribel, contrario al del can.

La foto de Maribel Guardia que en abril causó críticas y memes./ FOTO: Instagram

Maribel Guardia a sus 60 años / Yo, después de la última semana en la chamba. pic.twitter.com/NoG1O10CIc — Isa���� (@isacervantesm) April 24, 2021

Y ahora, tres meses después, la conductora que ha aparecido como invitada en el programa “Hoy”, sorprendió con una foto en la que viste un conjunto que deja ver su marcado abdomen, y de nuevo, a su lado, su tierno perro.

Hay tres cosas en la vida que se van y no regresan jamás: Las palabras, el tiempo y las oportunidades”, fue el mensaje que Maribel escribió junto a la reciente publicación de Instagram.

Por supuesto que sus seguidores señalaron el aspecto del perro en la nueva foto, pues luce muy diferente.

Maribel Guardia compartió esta foto en redes sociales con su mascota./ FOTO: Instagram