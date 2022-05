Marilyn Odessa hereda talento de Marisela y estrena canción ‘Está Cabrón’

León, Guanajuato.- Marilyn Odessa trae el talento en las venas, y como hija de la cantante Marisela, siguió el llamado de la sangre y se lanza con todo con la canción ‘Está Cabrón’.

En entrevista vía telefónica, la cantante platicó sobre el proceso de la canción y los planes a futuro para su carrera.

Su carrera comenzó cuando tenía tan solo 6 años y se convirtió en protagonista del show "Villa Alegre".

A partir de ese momento, siguió posicionándose como un talento de la música, mientras cantaba en lugares nocturnos o era vocalista del grupo musical encabezado por ‘Chalo’ Campos.

Con toda esa experiencia, viene para mostrar el producto de años de estudio.

“Esta canción es 100% real, está basada en la vida real, en lo que estoy viviendo; me junté con amigos míos de Mazatlán, me los traje a los Ángeles y compusimos la canción”, reiteró.

Habla sobre el empoderamiento y cómo las cosas se pueden superar con el tiempo.

Habla de empoderarse, de aprender a valorarnos, de darnos nuestro lugar. Yo estuve muchos años en un lugar donde no me trataron como me merecían, la canción dice que ahora que me quieres ya no estoy”.