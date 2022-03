Muere Gabriel Soto ‘El tesoro de Sinaloa’ tras atentado en Tijuana

Tijuana.- El cantante de narcocorridos, Gabriel Soto, mejor conocido como el “Tesoro de Sinaloa”, falleció luego de ser atacado a balazos el pasado mes de enero.

Por lo anterior, familiares decidieron trasladar a Gabriel Soto, a un hospital de la ciudad de Guadalajara. El cantante, supuestamente, permaneció unos dos meses en dicho lugar, pero no pudo recuperarse.

El “Tesoro de Sinaloa” tenía 55 años de edad y realizaba eventos privados. Cobró notoriedad porque sobrevivió a tres atentados, lo que lo llevó a crear corridos.

En un corrido titulado “118 balazos”, Gabriel Soto, “Tesoro de Sinaloa”, habría narrado los acontecimientos en dicha melodía.

Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita. Con puro cuerno de chivo me tiraron de cerquita. “118 balazos ni Diosito me los quita”.