Netflix destaca el posicionamiento de México dentro de su plataforma

Ciudad de México.- Francisco Ramos, Vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica, resaltó que México es un país muy importante para Netflix, pues sus miembros han demostrado un gran interés en historias como “Club de Cuervos” hasta “¿Quién mató a Sara?”.

Según los datos, cerca de 37 millones de hogares en América Latina son parte de la comunidad. Producen series y películas en países como Brasil, Colombia, Argentina, Perú y México.

Las producciones viajan a países como Estados Unidos, Francia, Brasil, Colombia e incluso Kenya.

“Como ejemplo tenemos Oscuro Deseo, una serie mexicana protagonizada por Maite Perroni que llegó a 35 millones de hogares en todo el mundo ¡tan solo en sus primeros 28 días de estreno”.

Los consumidores de Latinoamérica tienen gusto diverso y voraz, sobre todo de contenidos que vienen de todos los rincones del mundo.

Queremos seguir dándole espacio a cada vez más miradas, más puntos de vista, la diversidad debe de venir de la mano de nuevas voces. Este es nuestro reto más importante y más apasionante y no debe de ser solamente nuestro reto, sino de la industria, pues el relato audiovisual de un país no estaría completo si no logramos ampliar los puntos de vista”, subrayó el Vicepresidente.